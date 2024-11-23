Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        34
        Fenerbahçe
        FB
        29
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        25
        ikas Eyüpspor
        EYP
        22
        Beşiktaş
        BJK
        21
        Göztepe
        GÖZ
        18
        Net Global Sivasspor
        SVS
        17
        Rams Başakşehir
        İBFK
        16
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        6
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Volkan Demirel: Bugün 14'e 10 oynadık - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Volkan Demirel: Bugün 14'e 10 oynadık

        Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'de Galatasaray'a 1-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 21:52 Güncelleme: 23.11.2024 - 21:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Volkan Demirel: Bugün 14'e 10 oynadık
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray karşısında alınan 1-0'lık mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

        Maçtaki hakem yönetimine tepki gösteren Demirel, "Takım arkadaşlarımı, oyuncularımı tebrik ediyorum. Hem 11 kişi hem 10 kişi... 11 kişi kalsaydık maç böyle bitmezdi. Bundan eminim. 10 kişi kalmamıza rağmen yine bir 45-60 arası biraz düşüş yaşadık. O da normal. Değişikliklerle oyuna ortak olduk. Geçişlerden pozisyonlar bulduk, bir topumuz direkten döndük. Ben bugünkü oyundan, ligin lideri olan Galatasaray'a karşı böyle mücadeleden mutluyum. Aslında konuşacak çok şey var. Anlatacağım şeyler var ama maç içinde bazı şeyler aklımıza geliyor. Her şeyi geçiyorum. Yan hakemle aynı çizgiye bakıyoruz, benim adamım gole gidiyor. Akışına bırakılsa, VAR'dan bakılsa..." dedi.

        "14'E 10 OYNADIK, 1-0 İYİ SONUÇ"

        Kırmızı karta değinen Demirel, "Türk futbolunda niye oyuncu yetişmiyor? 19-20 yaşındaki çocuk, ellerini havaya kaldırıyor, bastı veya basmadı niyete bakarım. Futbol oynamak, futbol bilmek, kuralları düşünmek lazım. Niye oyuncu yetişmiyor? İlk faulünde sarı kart, ikinci faulünde yine sarı kart. Gerek var mı yok mu? Anlatacak çok şey var da insanları kırmak, üzmek istemiyorum. Neticede Bodrumspor olarak bugün duruşumuzla, oyunumuzla bence Türkiye'nin takdirini kazandık. Galatasaray'ı tebrik ediyorum, 1-0 yendiler. Belki daha farklı olabilirdi, iki kalecimiz de çok iyi oynadı. Yenildiğim için üzgünüm ama bu düzene karşı ayakta durduğumuz için takımımı tebrik ediyorum. Futbolu doğrularıyla yönetelim. Ben de yapsam aynı şeyi bugün söylerim. Galatasaray'ın sarı kartı yanlıştı, o çizgiden top çıkmadı derim, demek lazım. Demezsek Türk futbolu değişmez. TFF ve MHK başkanından rica ediyorum, futbolu bilenler yönetsin. Bak rica ediyorum. Bu karar benim lehime verilse yemin ederim karşısında dururum. Niye bu kadar itiraz ediyorsun diyorlar, arkadan bakınca basıyor görünüyor. Sen zaten ilk kartı çok kolay verdin. Bugün 14'e 10 oynadık vallahi. 14'e 10 1-0 iyi sonuç." sözlerini sarf etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        Cimbom 3 puanı tek golle aldı!
        20'nci kattan düşüp can verdi!
        20'nci kattan düşüp can verdi!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Tarihe geçen galibiyet!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        "G.Saray'ı uzun zamandır böyle görmedim"
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        6 gollü gövde gösterisi
        6 gollü gövde gösterisi
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Fener'i Oğuz Aydın'lattı
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Ünlü yönetmen entübe edildi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 7-8 gol atabilirdi
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa