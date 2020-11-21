Voleybolda günün sonuçları

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3, Misli.com Sultanlar Ligi'nde ise bugün 2 maç oynandı.

Liglerde oynanan maçların sonuçları şöyle:

AXA SİGORTA EFELER LİGİ

Arhavi Voleybol-Tokat Belediye Plevne: 2-3

Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Sorgun Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3

MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ

VakıfBank-Türk Hava Yolları: 2-3

Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor: 1-3