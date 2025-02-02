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        Haberler Spor Voleybol Voleybol derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! - Voleybol Haberleri

        Voleybol derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi!

        Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2025 - 17:49 Güncelleme: 02.02.2025 - 17:49
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        Voleybol derbisinde zafer Fenerbahçe'nin!
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        Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

        Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.

        Fenerbahçe, bu galibiyetle 19. haftada 16. galibiyetini elde etti. Galatasaray ise 19. maçta 6. yenilgisini aldı.

        SETLER:

        Galatasaray 18-25 Fenerbahçe

        Galatasaray 16-25 Fenerbahçe

        Galatasaray 17-25 Fenerbahçe

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