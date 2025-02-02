Voleybol derbisinde Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi!
Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin'i deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Giriş: 02.02.2025 - 17:49 Güncelleme: 02.02.2025 - 17:49
Sultanlar Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Medicana, Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, Galatasaray'ı deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup etti.
Fenerbahçe, bu galibiyetle 19. haftada 16. galibiyetini elde etti. Galatasaray ise 19. maçta 6. yenilgisini aldı.
SETLER:
Galatasaray 18-25 Fenerbahçe
Galatasaray 16-25 Fenerbahçe
Galatasaray 17-25 Fenerbahçe
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