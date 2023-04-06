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Voleybol'da haftanın programı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 23'üncü hafta yarın, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 25'inci hafta 8 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak

Giriş: 06.04.2023 - 13:24 | Güncelleme: ABONE OL
Voleybol'da haftanın programı!
AA

Liglerde haftanın programı şöyle:

SULTANLAR LİGİ

7 NİSAN CUMA

17.00 Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)

8 NİSAN CUMARTESİ

14.00 İlbank-Sigorta Shop (TVF Başkent)

14.00 Türk Hava Yolları-PTT (Burhan Felek Vestel Voleybol)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru (Cengiz Göllü)

17.00 Fenerbahçe Opet-Bolu Belediyespor (Burhan Felek Vestel Voleybol)

17.00 VakıfBank-Galatasaray HDI Sigorta (Vakıfbank Spor Sarayı)

18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Çukurova Belediyesi Adana Demirspor (Eczacıbaşı)

EFELER LİGİ

8 NİSAN CUMARTESİ

16.30 TÜRŞAD-Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)

9 NİSAN PAZAR

13.00 Cizre Belediyespor-Halkbank (Şırnak)

15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Ziraat Bankkart (Burhan Felek Vestel Voleybol)

16.00 Altekma-Galatasaray HDI Sigorta (Atatürk Voleybol)

16.00 Develi Belediyespor-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ (Murat Kocatürk)

18.00 Spor Toto-Arkas Spor (TVF Başkent)

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