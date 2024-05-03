Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği'nden gençler için yapay zeka eğitimi

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Proje, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır'ın katılımıyla İzmir Buca Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Proje kapsamında, Türkiye'nin 81 ilinde 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerine yapay zeka eğitimleri verilecek.

Genç gönüllüler ve öğretmenlerin yönetiminde gerçekleştirilecek eğitimlerle, öğrenciler yapay zekayı kapsamlı bir şekilde öğrenme ve kendi projelerini geliştirme imkanı bulacak. Proje katılımcısı gençler için global içerik ve etkinlikler aracılığıyla farklı gelişim alanları da sunulacak. "Yapay Zekâ Yıldızları" projesinin ilk yılında toplam 35 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

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"TÜRKİYE'NİN YAPAY ZEKADA ÖNCÜ ÜLKELER ARASINDA YER ALMASI GEREKİYOR"

Toplantıda konuşan Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, ülkelerin dijital dönüşümle ortaya çıkabilecek kazanımları elde edebilmesinin koşullarından birisinin, toplumun buna ayak uyduracak beceriler göstermesi olduğunu belirtti.

Toplumun dijital beceri sahipliğine ilişkin göstergelere bakıldığında, Türkiye için önemli bir gelişim alanı olduğunu aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Politika Analiz Laboratuvarı işbirliğiyle hazırladığımız Dijital Türkiye 2030 Raporu'na göre, Türkiye'de bireylerin yüzde 30'u en az temel düzeyde dijital beceriye sahipken, Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran yüzde 54 düzeyinde. Öte yandan, Avrupa Birliği'nin resmi hedefi, 2030'da bu oranı yüzde 80'e çıkarmak. Avrupa Birliği'nin 2030 hedefinin Türkiye tarafından yakalanabilmesi için dijital beceriye sahip nüfus oranının her yıl yüzde 12 artması gerekiyor. Dijital toplum hedefine ulaşılması için dijital becerilerde eşitsizliklerin azaltılması lazım.

Vodafone olarak bu alanda pek çok proje yürütüyoruz. Şimdi de gençlerin yapay zeka alanındaki yetkinliklerini artıracak yeni bir projeye hazırlanıyoruz. Son yıllarda özellikle üretken yapay zekanın popüler hale gelmesiyle herkesin hayatına girdiğini görüyoruz. Yapay zekanın genel olarak pozitif dönüşüm sağlayacağına inanıyoruz. Global anlamda bu trendin artması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin de bu konuda öncü ülkeler arasında yer alması için elimizi taşın altına koyuyoruz." REKLAM "5 ÇOCUKTAN 2'Sİ KODLAMA EĞİTİMİ ALDI" Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Süel de Türkiye'nin toplumsal gereksinimleri doğrultusunda şekillendirdikleri vakıf projelerine hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayarak, "Habitat Derneği ile 8 yıldır başarıyla sürdürdüğümüz Yarını Kodlayanlar projesiyle 400 bini aşkın çocuğa ulaştık. Türkiye'de 'Scratch' kullanıcı sayısının 2 milyonun üzerinde olduğu düşünülürse, ülkemizde her 5 çocuktan 2'sinin, Yarını Kodlayanlar projesi kapsamında kodlama eğitimi aldığını söyleyebiliriz." dedi. Bu projenin devamı olarak yapay zeka eğitimlerine başladıklarını kaydeden Süel, "Yapay Zeka Yıldızları'nda, Yarını Kodlayanlar projesinden edindiğimiz deneyimi de kullanarak, ülkemizde yapay zeka alanındaki atılım ve eğitim yaygınlaştırma sürecine öncülük etmeyi hedefliyoruz. Amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zeka teknolojisini öğrenip kullanarak yaratıcı fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. Sadece teknoloji tüketen değil aynı zamanda üreten bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak istiyoruz." diye konuştu. Süel, proje kapsamında, ortaokul ve lise öğrencilerinin yapay zeka konusunda çeşitli araçlarla içerik üretebileceğini ve kendi projelerini geliştirebileceğini ve vakıf olarak, genç nesillerin geleceği için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. REKLAM "GELCEĞİN YAPAY ZEKA LİDERLERİNİ YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ" Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise yapay zekanın, günümüzün en önemli teknolojilerinden biri olarak öne çıktığından ve gelecekte hayatın her alanında daha da belirleyici bir rol oynaması beklendiğinden bahsetti. Gençleri yapay zeka ve onun alt alanları makine öğrenimi ve derin öğrenme konularında eğitmek ve bilinçlendirmenin, Türkiye'nin dijital dönüşümü ve küresel rekabet günün artırılması için kritik bir adım olduğunu vurgulayan Hazır, "Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği olarak, gençleri yapay zeka alanında eğitmeye ve bu alanda fırsat eşitliği sağlamaya odaklanarak, geleceğin yapay zeka liderlerini yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu liderlerin, Türkiye'yi küresel arenada yapay zeka alanında önde gelen ülkelerden biri haline getirecek inovatif çözümler üreteceğine ve ülkenin dijital dönüşümünü hızlandıracağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Hazır, "Gençlerin teknolojiye olan ilgisini ve merakını desteklemek, onları cesaretlendirmek ve keşfetmeye teşvik etmek, bizim için çok değerli. Bu nedenle, Yapay Zeka Yıldızları projesini sadece bir eğitim programı değil, aynı zamanda gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacak bir platform olarak da görüyoruz" ifadelerini kullandı. REKLAM Projede, öğrenciler, başlangıçta yapay zeka eğitimleri ve sınıf atölyeleriyle 6 saatlik yapay zekaya giriş eğitimi alacak ve kodlama örneklerini görecek. 6 saatin sonunda yapay zeka ile ses ve görüntü tanıma örneklerini hayata geçirme ve isteğe bağlı olarak eğitimlerini proje web sitesi ve gönüllü eğitmenlerle derinleştirme imkanı bulacak olan öğrenciler, web sitesi üzerinden eğitim içerikleri ve ders modüllerinin takip edilmesiyle dersler sonrasında yapay zeka, Python, sanal gerçeklik gibi alanlarda bilgilerini derinleştirip uygulama yapabilecek.

Ayrıca, sürdürülebilirlik alanında yapay zeka ile çalışarak "Yeşil Gezegen" temasını teknolojik yeniliklerle işleyebilecek. Avrupa'daki Vodafone vakıflarıyla birlikte yürütülen SUJ (SkillsUploadJr) çatısı altında global bir hackathon düzenlenerek öğrencilerin projelerini geliştirmeleri sağlanacak. Bu projede görev yapacak toplam 276 eğitmenin yüzde 70'inin, okul öğretmeni olması hedefleniyor. Eğitimler, ülke genelindeki 45 köy teknoloji sınıfı, 10 "Bu Atıklar Kod Yazıyor" sınıfı, 3 yapay zeka sınıfı, 4 konteyner teknoloji sınıfının yanı sıra 12 ili ziyaret edecek gezici eğitim çadırında gerçekleştirilecek. Proje kapsamında, gençlerin yapay zeka konusunda temel kavramları öğrenmelerine ve ileri düzeyde bilgi edinmelerine yardımcı olmak üzere bir yapay zeka kitabı da hazırlandı. Diğer yandan, yapay zeka alanında çalışan farklı meslek ve yaş gruplarından akademisyen, uzman ve profesyonellerin, lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu Yapay Zeka Projesi İçerik Komitesi, projenin içeriğinin şekillendirilmesinde düzenli olarak danışmanlık verecek.