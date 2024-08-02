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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Vodafone Türkiye 2024-25 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı - Teknoloji Haberleri

        Vodafone Türkiye 2024-25 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

        Vodafone Türkiye, 2024-25 mali yılına ait ilk çeyrek (Nisan-Haziran 2024) sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri, bu dönemde 18,1 milyar TL* olarak gerçekleşti. UMS 29 (Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama ile İlgili Uluslararası Muhasebe Standardı 29) etkisinden arındırılmış servis gelirleri ise 17,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 12:43 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:43
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        Önde gelen telekomünikasyon firmalarından Vodafone Türkiye 2024-25 mali yılına ait ilk çeyrek (Nisan-Haziran 2024) sonuçlarını açıkladı.

        MOBİL ABONE SAYISI 25,3 MİLYON

        Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25,3 milyona ulaşırken, M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı 30 milyon oldu. Şirketin faturalı abone sayısı 19,9 milyona yükselirken, toplam bazının %78,5’ini faturalı aboneler oluşturdu. Genişbant teknolojilerinde de müşterilerine en iyi hizmeti sunmaya devam eden Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı 1,4 milyon olarak gerçekleşti.

        DİJİTAL MÜŞTERİ SAYISI 17,1 MİLYON OLDU

        Müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunma odağıyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone’un Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17,1 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerinin aylık toplam etkileşimi ise 318 milyonu aştı.

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        DATA KULLANIMINDA YÜZDE 10,1 ARTIŞ

        Mali yılın ilk çeyreğinde, Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam mobil data kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %10,1 artışla 1.268 petabyte'a yükseldi.

        DİJİTAL SERVİSLERE İLGİ ARTTI

        Vodafone Türkiye, güçlü bir dijital servisler şirketi olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Şirketin Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden hayata geçirdiği Her Şey Yanımda online alışveriş platformunun ziyaret edilme sayısı 195 milyona yaklaştı. Vodafone’un yeni nesil mobil finans çözümü Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 5,9 milyona ulaştı. Şirketin 1.000’e yakın farklı işlem yapabilen kişisel dijital asistanı TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 8,5 milyona, aylık sohbet sayısı ise 30 milyona yükseldi.

        Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 2024-25 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

        “Vodafone olarak, Türkiye’nin dijitalleşmesine katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Mali yılımızın ilk çeyreğinde servis gelirlerimiz 18,1 milyar TL* olarak gerçekleşti. Bu dönemde dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız ise 17,1 milyona ulaştı. Ülkemizi dijitalleşme liginde hak ettiği yere getirmek için paydaşlarımızla beraber var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

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