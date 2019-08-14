Vodafone Park Stadı nerede, nasıl gidilir? Şeklindeki sorular sporseverler tarafından merak konusu oldu. Bugün saat 22.05'te Liverpool ile Chelsea Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.

VODAFONE PARK STADI NEREDE?

Vodafone Park, İstanbul'un Beşiktas ilçesindedir.

Stadyum Adresi: Vişnezade Mahallesi, Dolmabahçe Caddesi, Dolmabahçe Sarayı Karşısı, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

VODAFONE PARK STADINA NASIL GİDİLİR?

Beşiktaş'tan Taksim'e giden yolda Dolmabahçe Sarayı’nın tam karşısındadır. Taksim tarafından geliyorsanız Gümüşsuyu caddesinin bitiminde, Beşiktaş Vodafone Arena karşınıza çıkacaktır.

Toplu Taşıma

Metro, dolmuş veya otobüsle ulaştığınız Taksim Meydanı veya Beşiktaş'tan 10 dakikalık yürüme mesafesidir.

Zincirlikuyu'dan gelecekler Kabataş otobüsleri ile stada ulaşabilir. (son duraktan sonra 5 dakika yürümeniz lazım.)

Avcılar'dan Metrobüs / Metro / Zeytinburnu Tramvay / Kabataş

Ayrıca Anadolu yakasından gelenler için Beşiktaş ve Kabataş semtine Üsküdar ve Kadıköy’den her 30 dakikada bir vapur seferleri ve devamlı olarak motor seferleri yapılmaktadır.