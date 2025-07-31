Vodafone FreeZone'dan 5G teknolojisiyle kıtalararası Brawl Stars turnuvası

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ve 7 Ağustos'a kadar devam edecek "Vodafone FreeZone 5G Kıtalar Arası Brawl Stars Turnuvası"na toplamda 700'ün üzerinde takım katılacak.

Çevrim içi elemelerle başlayacak turnuvanın çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları, Vodafone 5G teknolojisi üzerinden Beşiktaş-Üsküdar vapur hattında FreeZone teknesinde yapılacak.

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Vodafone 5G teknolojisiyle Avrupa'dan Asya'ya uzanacak turnuvayı, sosyal medya kurgusuyla seçilecek 3 şanslı FreeZone'lunun yanı sıra 4-6 Ağustos tarihlerinde Vodafone mağazalarında Brawl Stars Şenliği'ne katılacak 2 talihli ile 20 içerik üreticisi de tekneden takip edecek.

Turnuva, genç oyunseverlere 5G teknolojisiyle tanışma ve oyun alanında 5G farkını Vodafone ile deneyimleme imkanı sağlayacak.

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ÖZEL YÜZDE 20 İNDİRİM

Öte yandan Vodafone, 5G'ye geçiş sürecinde müşterilerinin ihtiyaçlarını ön planda tutarak, seçili 5G destekli Samsung telefonlarda FreeZone müşterilerine özel yüzde 20 indirim fırsatını hayata geçiriyor. Vodafone FLEX'in kredi kartsız faturaya ek 12 ayda ödeme seçeneğiyle 5G destekli cihazlara erişimi kolaylaştırıyor.

FreeZone segmentine özel sunulan kampanya sayesinde müşteriler, hem ileri teknolojili cihazlara avantajlı fiyatlarla sahip olabilecek, hem de 5G dünyasına hazır hale gelecekler. Vodafone, bununla FreeZone müşterilerinin 5G'ye kolayca hazır olabilmelerini hedefliyor.

FreeZonelu'ların Vodafone Yanımda üzerinden "FLEX5G20" kodu ile indirimden yararlanabileceği kampanya 9 Ağustos'a kadar geçerli olacak. - Sürpriz ödüller verilecek Turnuva kapsamında birinci gelen takım üyelerine Galaxy Z Flip 7 akıllı telefon, ikinci gelen takım üyelerine Galaxy Tab 10 FE tablet, üçüncü gelen takım üyelerine Galaxy Watch 8 akıllı saat, dördüncü ve beşinci gelen takım üyelerine ise Galaxy Buds FE kulaklık hediye edilecek. Turnuva döneminde ayrıca, Vodafone mağazalarında Brawl Stars severlere özel sürpriz ve FreeZone'lulara özel oyun fırsatları sunulacak. Yarışmaya katılıp son 64 kişi arasına kalan takımların her birine 240 GEM hediye edilecek. REKLAM Oyunsever gençler, Brawl Stars turnuvası başta olmak üzere birbirinden farklı ve özel gaming aktivitelerinde bir araya geliyor. PUBG Mobile, eFootball, Twitch, Team Fight Tactics gibi oyun uygulamalarında ek GB'lar müşterilerle buluşuyor. NewZoo'ya göre, Türkiye'deki oyuncuların yüzde 52'si oyun içi alışverişler yapıyor, yüzde 34'ü ise üyelik bazlı oyun platformlarına üye olarak burada harcama yapıyor. FreeZone, oyun ve oyun içi alışverişlerde Perdijital'den 100 lira nakit iade desteği sunarken, bir yandan Likecard'dan 100 lira indirim kodu sunmaya ve FreeZone'lulara oyun içi kod alışverişlerinde kazandırmaya devam ediyor.

Ayrıca, teknoloji şirketlerinden biri olan Microsoft ile işbirliğini sürdürüyor ve her ay Microsoft Gamepass üzerinden yapılan harcamalarda 50 lira nakit iade veriyor. GEÇEN YILIN BİRİNCİSİ HEM ALTYAPI TAKIMI HEM MİLLİ Geçen yıl yapılan Vodafone FreeZone Brawl Stars Yaz Turnuvası'nda birinci olan Vodafone FreeZone Yaz Turnuvası şampiyonları e-spor kariyerlerine devam ediyor. Brawl Stars oyununda başarılar elde etmeye devam eden takım, Türkiye'nin e-spor takımı FUT Esports'un altında resmi bir Brawl Stars altyapı takımı olarak görevine başladı. Ayrıca, milli takıma girdi. "E-SPORU DESTEKLEYEN MARKA OLARAK BAKTIĞIMIZDA SEKTÖRÜMÜZDE İKİNCİ SIRADAYIZ" Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Türkiye'de oyun ve e-spordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olduklarını belirtti. REKLAM Şahin, bugüne kadar bu geniş ekosistemin büyümesine destek olduklarını aktararak, şöyle devam etti: "E-spor pazarına 9 yıl önce girdik. Bu süreçte yaklaşık 80 milyon liralık yatırım yaptık. GfK 2024 raporlarına göre, e-sporu destekleyen marka olarak baktığımızda, sektörümüzde ikinci sıradayız. Türkiye'de gençlerin yüzde 83'ü oyun dünyasının bir yerine dokunuyor ve eğlence ihtiyaçlarını karşılıyor. Türkiye'deki gamer'ların günde en az 10 dakikasını mobil oyunlarda harcadıklarını biliyoruz. Bununla beraber NewZoo datalarına baktığımızda, Türkiye'de oyuncuların yüzde 47'si rekabet etmek ve arkadaşlarıyla takım duygusunu paylaşmak için oyun oynuyor."

Data ai. raporlarına baktıklarında "hyper casual" oyunların dışında Brawl Stars oyunu en çok oynanan oyunlar arasında ikinci sırada yer aldığının bilgisini veren Şahin, Brawl Stars'ın ücretsiz ve mobil bir oyun olmasının gençler arasında rekabetçi ve takım duygusunu geçirebilmesi, en çok tercih edilen oyun uygulamalarından biri olmasının önünü açtığını kaydetti. Şahin, "2022'den bu yana başarıyla sürdürdüğümüz FUT Esports işbirliği kapsamında dünyada ilk kez kıtalararası Brawl Stars turnuvası düzenlemeye hazırlanıyoruz. Turnuvamız, Vodafone 5G teknolojisiyle Avrupa'dan Asya'ya uzanacak. Vodafone 5G teknolojisinin sunduğu düşük gecikme avantajını kullanıcı deneyimine taşıyacak. Bu kapsamda düzenlenecek olan turnuvayla genç oyunseverler, gaming alanında 5G'nin ultra hızlı düşük gecikmeli bağlantı gücünü doğrudan deneyimleme fırsatı bulacak." değerlendirmesinde bulundu. "BÜTÜN OYUNSEVERLERİ BEKLİYORUZ" FUT Esports Kurucu Ortağı Sinan Dursunoğlu, 9 yıldır Türkiye'de e-sporun öncü kulüplerinden biri olarak 10 farklı oyunda 65 e-sporcuyla Türkiye'yi uluslararası turnuvalarda temsil ettiklerini aktardı. Bu yolculukta sponsor olan Vodafone FreeZone ile beraber sadece e-spor ile sınırlı kalmayıp, gençlerin de hayatına dokunarak onları sporun ve eğlencenin bir araya geldiği etkinliklerde buluşturmaya çalıştıklarını anlatarak, "Bu bağlamda dünyada ilk defa kıtalararası Brawl Stars turnuva organizasyonunun bir parçası olduğumuz için çok gururlu ve heyecanlıyız. Sonunda sürpriz hediyelerin de olduğu 31 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Vodafone FreeZone 5G Kıtalar Arası Brawl Stars Turnuvası'na bütün oyunseverleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.