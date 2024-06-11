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        Haberler Ekonomi Teknoloji Vodafone'dan karne günü kampanyası - Teknoloji Haberleri

        Vodafone'dan karne günü kampanyası

        Vodafone'un düzenlediği karne günü kampanyası ile 16 yaş altı çocuğuna ilk hattını alacak aileler için geliştirdiği İlk Hattım tarifelerinde Find My Kids ebeveyn güvenlik kontrol uygulaması 12 ay boyunca ücretsiz verilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 09:53 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:53
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        Vodafone'dan karne günü kampanyası
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        Vodafone'un karne gününe özel olarak düzenlediği yeni kampanyasında, 16 yaş altı çocuğuna ilk hattını alacak aileler için geliştirilen İlk Hattım tarifelerinde, Find My Kids ebeveyn güvenlik kontrol uygulaması 12 ay boyunca ücretsiz verilecek.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre dünyada 4 milyon aktif kullanıcısı bulunan Find My Kids uygulamasıyla, ebeveynler çocuklarını çevrimiçi ve çevrimdışı olarak takip edebilecek. İlk Hattım tarifeleri, Find My Kids hediyesinin yanı sıra toplam 8 GB mobil internet, 3 ay ücretsiz YouTube Premium ve YouTube Kids üyeliği, 12 ay boyunca sabit fiyat ve ücretsiz durma özelliği ile birlikte sunuluyor.

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

        "Vodafone olarak, karne gününe özel olarak hem çocukları hem de aileleri mutlu edecek yeni bir kampanya düzenledik. 16 yaş altındaki çocuklarına ilk kez hat alacak aileler için sunduğumuz İlk Hattım tarifeleriyle çocukların ve ebeveynlerin ihtiyaç ve taleplerini karşılamayı hedefliyoruz. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun araştırmasına göre, ailelerin %85'i çocuklarının çevrimiçi ve çevrimdışı dünyada güvenliklerinden emin olmak istiyor. Yaptığımız kalitatif araştırmalarda da bu oran çok yüksek. Ailelerin bu isteklerini karşılayabilecek Find My Kids uygulamasını İlk Hattım müşterilerimize bir yıl boyunca ücretsiz sunuyoruz. Aileler, bu uygulamayla çocuklarını hem kontrol edebilecek, hem de güvenliklerini sağlayabilecek. İlk Hattım tarifeleri ayrıca, ek internet faydası, 3 ay ücretsiz YouTube Premium ve YouTube Kids üyeliği, ücretsiz durma özelliği gibi avantajlarıyla da çocukları ve ailelerini sevindirecek. Tüm aileleri kampanyamızdan yararlanmaya davet ediyoruz."

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        TÜRKİYE'DE 1.7 MİLYON KULLANICI

        ABD merkezli bir uygulama olan Find My Kids, halihazırda dünya 4 milyon, Türkiye'de ise 1,7 milyon aktif kullanıcıya sahip bulunuyor. Uygulamanın belli başlı özellikleri arasında, alan giriş-çıkış bilgisi, telefon etrafındaki sesleri algılama, çocuk saati entegrasyonu, ekran süresi bilgisi, kalan batarya uyarısı, gerçek zamanlı lokasyon takibi, uygulama içinden çocukla iletişim kurulabilecek sohbet alanı, SOS tuşu, uygulama kontrol sistemi, sesli sinyal uyarısıyla telefon sessizdeyken bile çocukla iletişim kurabilme yetisi, çocuğun telefonuna SOS araması yerleştirmesi ve yaklaşan etkinlik hatırlatması bulunuyor. Ebeveynler kendi telefonlarına Find My Kids uygulamasını indirirken, Pingo uygulamasını da çocuklarının telefonuna indirerek entegrasyonu başlatıyor.

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