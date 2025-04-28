Vodafone Business, Tech Connect’te yeni teknoloji çözümlerini tanıttı

Vodafone Business, 28 Nisan 2025’te düzenlenen Tech Connect etkinliğinde 2000’den fazla katılımcıyla bir araya geldi. Etkinlikte 5G, IoT, bulut teknolojileri, yapay zeka ve güvenlik konuları ele alındı. Şirket, Red Konsol, TechBot ve Robin Hood AI adlı yeni teknoloji çözümlerini tanıttı ve katılımcılara deneyim alanlarında bu teknolojileri test etme imkanı sundu.

YENİ DİJİTAL MÜŞTERİ KANALI: RED KONSOL

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Vodafone Business, kurumsal müşteriler için geliştirilen Red Konsol adlı dijital müşteri kanalını tanıttı. Bu platform, mobil, veri, ses, bulut ve güvenlik hizmetlerini tek bir arayüz üzerinden görüntüleme ve 7/24 işlem yapma imkanı sağlıyor. Kullanıcılar, hizmetlere hızlı erişimle işlemlerini bağımsız bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

TECHBOT İLE HIZLI SORUN ÇÖZÜMÜ

Etkinlikte tanıtılan TechBot, bilgi bankası tabanlı bir sohbet robotu olarak öne çıktı. TechBot, destek ekiplerinin güncel bilgilere tek bir platformdan erişmesini sağlıyor ve sorun bildirimlerinde çözümleme hızını yüzde 30 artırıyor. Sistem, 10 saniye içinde yanıt vererek arızalara hızlı müdahale imkanı sunuyor ve hata kodlarını yapay zeka ile analiz ediyor.

ROBİN HOOD AI İLE AĞ OPTİMİZASYONU

Vodafone Business, yapay zeka tabanlı SD-WAN çözümü Robin Hood AI’yi tanıttı. Bu çözüm, ağ kaynaklarını dinamik olarak optimize ederek iş süreçlerinin kesintisiz devamını sağlıyor. Robin Hood AI, değişen kapasite ihtiyaçlarına otomatik yanıt veriyor ve trafik yönlendirme kararlarını yapay zeka algoritmalarıyla yönetiyor.