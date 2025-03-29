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        Haberler Ekonomi Teknoloji Vodafone Beşiktaş-Galatasaray derbisinde 5G deneyimi sunacak - Teknoloji Haberleri

        Vodafone Beşiktaş-Galatasaray derbisinde 5G deneyimi sunacak

        Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda altyapı kurulumunu tamamlayan Vodafone, 29 Mart'ta oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde kullanıcılarını 5G deneyimiyle buluşturacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 5G destekli telefonlara sahip kullanıcılar, yeni altyapı üzerinden hizmet alabilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 10:09 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:09
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        Vodafone derbide 5G deneyimi sunacak
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        Vodafone, 29 Mart’ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’unda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisine yönelik 5G kurulum çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

        Verilen bilgiye göre, stadyum genelinde 5G sinyali vermeye başlayan Vodafone, 5G destekli cihaza sahip olup cihazın şebeke ayarlarından 5G’yi açan ve hizmet izni veren kullanıcıların yeni altyapı üzerinden hizmet alabileceklerini bildirdi.

        Konu ile açıklamalarda bulunan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, "5G'ye hazırlık çalışmalarımızı kamu otoriteleriyle işbirliği halinde sürdürüyoruz. Mobil operatörler olarak, İstanbul Havalimanı’ndan başlayan sürecin bu aşamasında 4 büyük kulübümüzün stadyumlarında 5G teknolojisini futbolseverlerle buluşturuyoruz" dedi.

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        Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy
        Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy

        29 Mart’ta Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’unda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde de 5G sinyali vereceklerini vurgulayan Aksoy, "5G destekli cihaza sahip olup cihazın şebeke ayarlarından 5G’yi açan ve hizmet izni veren kullanıcılar bu teknolojiyi deneyimleyebiliyor. Her geçen gün 5G hizmetini deneyimleyen abone sayımız artıyor ve bu gibi deneyim alanlarının sayısının artması 5G hazırlıkları için de faydalı oluyor. Kullanıcılar, 5G destekli telefonlara ilişkin detaylara operatörlerin internet sitelerinden erişebiliyor" diye konuştu.

        '5G İLE TÜRKİYE'NİN İLK STADYUM KONSERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

        5G alanında uzun zamandır çalışmalar yürüttüklerini de belirten Aksoy, "5G, sunduğu hız ve kapasite ile benzeri görülmemiş üretkenlik seviyelerinin kilidini açacak ve gecikme süresini en aza indirerek hem bireylere hem de endüstriyel ortama önemli faydalar sağlayacak. Bu teknolojiyi bugüne kadar 14 ülkede hayata geçirmiş olan Vodafone Grubu’nun global deneyiminden aldığımız güçle 5G’yi ülkemizde kurum ve bireylerin hizmetine sunmak için uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz" bilgilerini paylaştı.

        Aksoy, Özelleştirilmiş Mobil Şebeke alanında Tofaş'ta bir pilot çalışma yaptıklarının kaydederek, "Tofaş bugün yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir alanda insanları ve nesneleri birbirine bağlamak için bu lokal şebeke çözümünden yararlanıyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın kurduğu, dünyanın en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT'te Türkiye'nin ilk 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebeke kurulumunu tamamladık. Bundan 3 yıl önce 5G test sinyali ile Türkiye'nin ilk stadyum konserini gerçekleştirdik. Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde uyguladığımız 5G destekli Şahin Gözü sistemiyle salondaki ve ekran başındaki voleybol seyircilerinin seyir zevkini artırdık. Voleybol Milletler Ligi döneminde Antalya Spor Salonu’na 5G’yi kurduk ve maçlarda oluşturulan istatistiklerin ve ölçümlerin anlık olarak 5G ile dünyadaki diğer yayıncılara gitmesini sağladık. Bu sezon da 5G destekli Şahin Gözü sistemini Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan normal sezon maçlarında ve Play-Off 1-4 Etabı maçlarında kullanıyoruz. 5G hızını ve kalitesini Voleybol’un ardından futbol sahalarıyla da buluşturduğumuz için mutluyuz" diye konuştu.

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