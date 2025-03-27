Vladimir Putin: ABD Grönland konusunda ciddi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Kuzey Kutbu Forumu'nda değerlendirmelerde bulundu.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ile ilgili söylemlerine değindi. ABD'nin Grönland konusunda ciddi olduğunu belirten Putin, tarihe atıf yaparak, ABD'nin Grönland'la ilgili 19. yüzyılda da planı olduğunu ancak bu planın Kongreden destek görmediğini hatırlattı.

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Putin, ABD yönetiminin Grönland ile ilgili söylemlerini abartılı bulmanın büyük bir hata olacağını vurguladı.

Putin, ABD'nin Kuzey Kutbu'nda çıkarları olduğunu dile getirirken, bu durumun kendileriyle bir alakası olmadığını söyledi.

Rus lider diğer yandan, Rusya'nın Kuzey Kutbu bölgesindeki etkinliğini artıracağına dikkat çekerken, bölgede iş birliğine hazır oldukları mesajını verdi.

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Trump'ın Grönland'la ilgili açıklamaları

Trump, yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiriyor.

Trump, 13 Mart'ta NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı Oval Ofis'te de benzer açıklamalarda bulunarak, "(Grönland'ın ABD tarafından ilhakı) Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var." ifadesini kullanmıştı.

Grönland yönetimi bu söylemlere karşı adanın "satılık olmadığı ve olmayacağı" yönünde açıklamalar yaparken, Danimarka da Grönland'ın yanında durduğunu vurgulamaya devam ediyor. Öte yandan, Avrupa Birliği, Trump'ın "ilhak" tehditlerine karşı "yeterince güçlü bir tepki vermemekle" eleştiriliyor. *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir