Vladimir Cheburin: Takım olarak tüm imkanlarımızı sahaya yansıtamadık

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş müsabakasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan FK Zalgiris Vilnius, 1-0’lık skorla mağlup oldu ve turnuvadan elendi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zalgiris Vilnius Teknik Direktörü Vladimir Cheburin, “Maçtan önce de söylediğimiz, çalıştığımız planlara göre hareket etmeye çalıştık. Maç bence oldukça keyifli geçti. Takım olarak tüm imkanlarımızı sahaya yansıtamadık. Galatasaray’ın daha çok zevk aldığı bir maç oldu. Biz genel olarak savunma yapmak zorunda kaldık diyebilirim. Galatasaray taraftarı atmosferi etkileyici kıldı. Rakibimizin bizden daha hazır olduğu her halinden belliydi. Galatasaray’a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.