Viyana Senfoni Orkestrası İstanbul'a geliyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding sponsorluğunda 11-25 Haziran 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 54. İstanbul Müzik Festivali’nin programından ilk sürpriz açıklandı. Viyana Senfoni Orkestrası 125. yıl coşkusunu İstanbullularla paylaşmak üzere, 23-24 Haziran’da, Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda 54. İstanbul Müzik Festivali’nin konuğu olacak.

Beatrice Rana

Zengin tarihi ve titizlikle koruduğu özgün geleneğiyle dünyanın en saygın orkestralarından Viyana Senfoni Orkestrası ilk konserde, doğaüstü bir yeteneğe sahip piyanist Beatrice Rana’ya eşlik edecek. Konserde, Brahms’ın ironik bir biçimde “minik ve sevimli bir scherzo’ya sahip, çok küçük bir konçerto” dediği abidevi eseri ile Schubert’in ölümünden altı yıl önce başlamasına rağmen tamamlamadan bıraktığı “Bitmemiş Senfoni”si seslendirilecek. Konser 23 Haziran Salı akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin gösteri sponsorluğunu Aromsa üstleniyor.

Petr Popelka

Viyana Senfoni Orkestrası, 54. İstanbul Müzik Festivali’ne özel programının ikinci akşamında, yakın işbirliği sürdürdüğü ve geçtiğimiz ocak ayında Marcus Nigsch’in 1. Viyolonsel Konçertosu’nun dünya prömiyerini de birlikte yaptığı solist Kian Soltani ile buluşacak. Dvořák’a adanan bu konserde, bestecinin Romantik dönemin en renkli senfonik eserlerinden sayılan 9. Senfoni’si ile orkestra partisinin zenginliğiyle bilinen ve konçerto repertuvarının en sevilen yapıtlarından Si minör Viyolonsel Konçertosu seslendirilecek. 24 Haziran Çarşamba akşamı Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek konserin gösteri sponsoru Mercedes-Benz Otomotiv üstleniyor.

Konserlerin biletleri 21 Kasım Cuma günü passo.com.tr, Passo perakende noktalarında satışa çımacak. Festival programının tamamı şubat ayında duyurulacak.