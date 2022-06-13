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Akıllı telefon markası vivo, Türkiye’deki ilk online mağazasını alışverişe açtı. Vivo’nun myvivoshop.com üzerinden hizmete açtığı online mağazada, vivo cihazlar Türkiye garantili olarak satışa sunuluyor. Vivo’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, online alışveriş sitesi üzerinden V ve Y serisi modellerinin yanı sıra aksesuarlarının da yer aldığı açılışa özel kampanyalar da düzenlenecek.

V VE Y SERİSİ MODELLER

Vivo’un online kanalda satışa sunulan V serisi ailesinden vivo V21, Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisine sahip ön kamerasıyla gelirken; V serisinin en yeni üyesi vivo V23 5G ise renk değiştiren arka cam yüzeyi ve 50MP geniş açı ön kamerası ve çift tonlu spot ışığı ile öne çıkıyor.

V ailesinin fiyat performans noktasında öne çıkan üyesi V21e modelinde ise 44MP Otomatik Göz odaklama ve 64MP gece kamerası özellikleri bulunuyor.

Açıklamaya göre babalar günü kapsamında 9-19 Haziran tarihleri arasında myvivoshop.com üzerinden gerçekleşen V23 5G model siparişlerinde TWS2 ANC model kulaklığı, V21 ve V21e siparişlerinde de TWS2e model kulaklığı hediye ediliyor.

Yine online mağazada vivo’nun Y serisi modelleri arasında yer alan yerli üretim modellerinden Y21s, 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 6.51 inç ekran özelliklerine sahip.

Fiyat-performans ürün segmentinde yer alan Y33s, Multi-Turbo 5.0 ile Hyper Engine oyun teknolojisini birleştirirken; Y53s 8 GB + 4 GB genişletilmiş ram kapasitesi ve 33W hızlı şarj ile geliyor.