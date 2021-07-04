Fenerbahçe'yi yeniden çalıştıracak olan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ve yardımcıları İstanbul'a geldi. Daha önce 2015-16 sezonunda sarı-lacivertlileri çalıştıran Pereira'nın 5 Temmuz'daki Topuk Yaylası kampında takımın başında olması bekleniyor.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Futbol A takımı teknik direktörlüğü için Vitor Manuel De Oliveira Lopes Pereira ile 2 yıllığına anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın görev yaptığı ilk döneminde 22 galibiyet, 8 beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı ve sezonu 74 puanla şampiyon Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.