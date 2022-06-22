Vitamin takviyeleri para israfı mı?

ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü (USPSTF) tarafından yayınlanan raporda, multivitaminlerin para israfı olduğu ve kronik hastalıkları önlediklerine dair çok az kanıt bulunduğu belirtildi.
Daily Mail'de yer alan habere göre, bilim insanları, kalp hastalığı veya kanser riskini azalttığına dair yeterli kanıt olmadığı için takviyelerin sağlıklı insanlar için gereksiz olduğunu söyledi.
Britanyalıların vitamin veya mineral haplarına yılda 430 milyon sterlin harcadığı ve her gün tahmini 20 milyon takviye aldığı belirtilirken, ABD'de nüfusun yarısından fazlasının düzenli olarak takviye aldığına ve yılda 1,5 milyar dolar harcadığına dikkat çekildi.
KALP SORUNLARI VE KANSER RİSKİNİ AZALTTIĞINA DAİR KANIT YOK
Takviye alanların birçoğu, küçük çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre kalp sorunları ve kanser riskini azaltabileceğini düşünüyor. Ancak düzinelerce araştırma makalesinin yeni meta analizi, iddiaları destekleyecek hiçbir kanıt bulunmadığını ortaya koydu.
Popüler bir bağışıklık güçlendirici olan beta karoten hakkında da özel bir uyarı yapıldı ve kişilere aslında zarar verebileceği bulundu. Bununla birlikte yayınlanan raporda, vitamin eksikliği olan bireylerin, yaşlı erişkinlerde kırıkları ve düşmeleri önlediği gösterilen kalsiyum ve D vitamini gibi besin takviyelerini almaktan hala yarar sağlayabilecekleri kaydedildi.
MEYVE VE SEBZE TÜKETMEK HASTALIK RİSKİNİ AZALTABİLİR
Araştırmacılar, meyve ve sebze tüketmenin kardiyovasküler hastalık ve kanser riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu söyledi.
Bu nedenle, temel vitamin ve minerallerin ayıklanıp bir hap halinde paketlendiği vitaminleri almak yerine sağlığı iyileştiren vitaminler, bitki kimyasalları, lif ve diğer besin maddelerinin bir karışımı olan sebze ve meyvelerin doğrudan tüketilmesi gerekiyor.
VİTAMİNLERLE ALAKALI 84 ÇALIŞMA İNCELENDİ
Daha önce yapılan araştırmalar, C ve E vitaminleri gibi bazı vitaminlerin kalp hastalığı riskini azaltabileceğini öne sürüyor. A, C, E vitamini ve beta-karotenin bir zamanlar kanser riskini azaltmaya yardımcı olduğu düşünülürken, yeni USPSTF raporunu yayınlayan bilim insanları, E vitamini, A vitamini, beta karoten ve multivitaminlerle ilgili 84 çalışmayı inceledi. Buna göre, genellikle fındık ve tohumlarda bulunan, sağlıklı cilt ve gözlerin korunmasına yardımcı olan E vitamini takviyesinin kardiyovasküler hastalık ya da kansere yakalanma veya ölme üzerinde hiçbir etkisi olmadığını gösterdi.
Sigara içen veya asbeste maruz kalan kişilerde yapılan deneyler ise beta karoten kullananlarda, almayanlara kıyasla yüzde 18 daha yüksek akciğer kanseri riski gösterdi.
Beta karoten, cilt sağlığını iyileştirdiği düşünülen havuç ve domateste bulunan kırmızı-turuncu bir pigmenttir.
Raporda genel olarak, incelemenin kanser veya kalp hastalığını tedavi etmek için herhangi bir multivitamin kullanımına ilişkin 'yetersiz kanıt' bulunduğu sonucuna varıldı.
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