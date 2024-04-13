Vispera 500 bin dolarlık yatırım aldı

Bünyesinde girişimcilerin ve yatırımcıların ihtiyaçlarına göre kurgulanmış farklı formatlarda birçok Girişim Sermayesi Yatırım Fonları bulunduran APY Ventures, dünya çapında 50'den fazla ülkede hizmet veren Türk yapay zeka teknolojisi şirketi Vispera'ya 500 bin dolar yatırım yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, bu yatırımla birlikte şirketin değerlemesi 46.2 milyon dolara ulaştı.

2014 yılında Prof. Dr. Aytül Erçil ve Dr. Ceyhun Burak Akgül tarafından altı kişilik bir ekip ve yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan Vispera, şu an yoluna 120 kişilik kadrosuyla devam ediyor.

Perakende sektöründe mağaza içi uygulama, izleme ve denetim süreçlerinin mükemmelleştirilmesi hedefiyle kurulan Vispera, kendi geliştirdiği görüntü işleme/makine öğrenmesi teknolojisi ile sektöre halihazırda kullanılan insana dayalı ve hataya açık geleneksel yöntemlerden çok daha hızlı, güvenilir ve maliyet avantajlı perakende uygulama ve denetim çözümleri sunuyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Vispera Eş CEO'su Prof Dr. Aytül Erçil, "10 yıl önce ortağım Ceyhun Burak Akgül ile bir startup olarak çıktığımız yolculuğumuzda bugün artık oldukça geniş bir coğrafi alana hizmet veren global bir markayız. Yüksek teknoloji ile yapay zeka temelli çözümlerimiz sayesinde perakende sektörünün dönüşümüne büyük katkı sağladık. APY Ventures'dan aldığımız yatırım bizim için oldukça değerli. Buradan aldığımız güçle başarılı çalışmalarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.