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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Vispera 500 bin dolarlık yatırım aldı - Girişimcilik Haberleri

        Vispera 500 bin dolarlık yatırım aldı

        Perakende sektöründe yapay zekaya dayalı görsel tanıma çözümleri üreten ve 50'yi aşkın ülkede hizmet sağlayan Türk teknoloji şirketi Vispera, APY Ventures Bilişim Vadisi GSYF'den 500 bin dolar yatırım aldığını duyurdu. Girişimin, bu yeni yatırımla global pazarlama faaliyetlerini büyüterek büyümeye devam etmeyi hedeflediği kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 09:30 Güncelleme: 13.04.2024 - 09:30
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        Vispera 500 bin dolarlık yatırım aldı
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        Bünyesinde girişimcilerin ve yatırımcıların ihtiyaçlarına göre kurgulanmış farklı formatlarda birçok Girişim Sermayesi Yatırım Fonları bulunduran APY Ventures, dünya çapında 50'den fazla ülkede hizmet veren Türk yapay zeka teknolojisi şirketi Vispera'ya 500 bin dolar yatırım yaptı.

        Yapılan açıklamaya göre, bu yatırımla birlikte şirketin değerlemesi 46.2 milyon dolara ulaştı.

        2014 yılında Prof. Dr. Aytül Erçil ve Dr. Ceyhun Burak Akgül tarafından altı kişilik bir ekip ve yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan Vispera, şu an yoluna 120 kişilik kadrosuyla devam ediyor.

        Perakende sektöründe mağaza içi uygulama, izleme ve denetim süreçlerinin mükemmelleştirilmesi hedefiyle kurulan Vispera, kendi geliştirdiği görüntü işleme/makine öğrenmesi teknolojisi ile sektöre halihazırda kullanılan insana dayalı ve hataya açık geleneksel yöntemlerden çok daha hızlı, güvenilir ve maliyet avantajlı perakende uygulama ve denetim çözümleri sunuyor.

        Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Vispera Eş CEO'su Prof Dr. Aytül Erçil, "10 yıl önce ortağım Ceyhun Burak Akgül ile bir startup olarak çıktığımız yolculuğumuzda bugün artık oldukça geniş bir coğrafi alana hizmet veren global bir markayız. Yüksek teknoloji ile yapay zeka temelli çözümlerimiz sayesinde perakende sektörünün dönüşümüne büyük katkı sağladık. APY Ventures'dan aldığımız yatırım bizim için oldukça değerli. Buradan aldığımız güçle başarılı çalışmalarımızın artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

        APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli ise Vispera yatırımı ile ilgili olarak, "APY Ventures olarak, yüksek teknoloji çözümleriyle global pazarlarda büyüme hedefi olan başarılı bir şirkete yatırım yapmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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