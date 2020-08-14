Hafızayı güçlendiriyor

Yapılan çalışmalar; günde 1 bardak vişne suyunu düzenli olarak tüketmenin, içerisindeki antosiyaninler sayesinde, hafif-orta derece demansı olan ileri yaştaki yetişkinlerde hafızayı ve düşünme, hissetme, öğrenme, anımsama, karar verme ile problem çözme gibi zihinsel süreçleri güçlendirdiğini ortaya koydu. Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Gizem Arıburnu, "Hem unutkanlığın önlenmesinde, hem tedavisinde etkili olabilmesi için diyabet, insülin direnci ve kalp hastalıkları gibi kronik bir rahatsızlığınız yoksa, öğleden sonraki ara öğünlerde, şekersiz olmak şartıyla, günde bir bardak ev yapımı vişne suyu tüketmeyi alışkanlık haline getirmenizde yarar var" diyor.