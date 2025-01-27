Vişne Madencilik Üretim halka arz oluyor. 898 milyon TL halka arz büyüklüğü ve yüzde 20.51 halka açıklık ile firma toplamda 24 milyon lot dağıtacak. Şubat ayında talep toplayacak firma 'VSNMD' kodu ile borsaya açılmaya hazırlanıyor. İşte, Vişne Madencilik halka arz detayları...