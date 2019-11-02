02 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Visa Bosphorus Regatta Yelken Yarışı, İstanbul Boğazı'nda başladı.
Visa Türkiye sponsorluğunda, Hedef Yelken organizasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu'nun desteği ile gerçekleştirilen etkinliğe, 200'ü aşkın yelkenli tekne katıldı.
Çırağan Sarayı'nın önünden startı verilen yarışta, Anadoluhisarı ve Bebek istikametinde mücadele ettikten sonra Anadoluhisarı şamandıralarından dönecek tekneler yine Saray'ın önünde yarışı tamamlayacak.
Organizasyon öncesinde açıklamada bulunan Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, "Visa Bosphorus Regatta ile spora duyduğumuz tutkuyu İstanbul Boğazı'na taşımaktan çok mutluyuz. Visa olarak yarışa ev sahipliği yapıyoruz. İstanbul Boğazı'ndaki en kalabalık yarış, 200'den fazla katılımcı var. Boğaz teknik kabiliyetin yüksek olduğu zorlu bir parkur. Biz sporu Visa olarak global anlamda destekliyoruz. 30 yılı aşkın bir süredir olimpiyatlara ana sponsorluk yapıyoruz." diye konuştu.
Milli yelkenci Ecem Güzel'i Team Visa'ya dahil ettiklerini de belirten Tezel, sözlerini şöyle tamamladı:
"Son dönemlerde yelkene olan ilgi artıyor. Bunun eğitim tarafı da özel ilgi de artıyor. Bunda, bu tür organizasyonlar ve bizim gibi sponsorların etkisi var. Katılımcı sayısı beklentimizi aştı. Bu yarışta birinci olan ekipler İngiltere'de önemli bir yarışa katılacak. Sanırım ilgi bu yüzden daha da yüksek. Görsel anlamda bir şölen olduğunu düşünüyorum."
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli yelkenci Ecem Güzel ise şöyle konuştu:
"Organizasyonda her şey çok iyi hazırlanmış. En kalabalık yat filolarından biri burada, ilgi gerçekten çok yoğun. Yelkende Türkiye'nin ilgisi eskiye nazaran çok iyi ama bunu daha büyük kitlelere yaymamız gerekiyor. Bu açıdan Visa bu yolda çok güzel bir adım attı. Visa'nın destekleriyle bunun daha da gelişeceğine inanıyorum."
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