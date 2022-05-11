Virtus Bologna Bursaspor EuroCup final maçı için geri sayım başlamış durumda. Ülkemizi bu yıl kupada başarıyla temsil eden Bursaspor, İtalya'da şampiyonluk için sahaya çıkıyor...

VIRTUS BOLOGNA BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

EuroCup 2022 final maçına sahne olacak Virtus Bologna Bursaspor maçı bugün (11 Mayıs 2022 Çarşamba) 21:30'da başlayacak.

VIRTUS BOLOGNA BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Virtus Bologna Bursaspor EuroCup final maçı S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV, TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız, kanallarından yayınlanacak canlı yayınlanacak...