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        Haberler Ekonomi Girişimcilik Virgosol, Berlin ofisini açtı - Girişimcilik Haberleri

        Virgosol, Berlin ofisini açtı

        Yazılım kalite kontrol ve güvencesi alanında faaliyet gösteren yerli girişim Virgosol ilk yurt dışı ofisini Berlin'de açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2024 - 12:14 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:14
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        Berlin ofisini açtı
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        Yazılım kalite kontrol ve güvencesi alanında faaliyet gösteren Virgosol, hizmet ağını yurt dışı açılımlarla genişlettiğini bildirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre global merkezinin kapılarını Berlin’de aralayan Virgosol, bu yıl içinde Londra ofisini de hayata geçirmeye hazırlanıyor.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Virgosol Kurucu Ortağı ve CEO’su Özgür Arzu Er, “Virgosol olarak 4 yıl önce üretmeyi seven, çözüm odaklı ve yenilikçi insanları bir araya getirme ve dijital dünyada deneyim farkı yaratan çözümler sunma hayaliyle ‘Fark Yaratmak’ mottosuyla çıktığımız yolda hızlı büyümemizi sürdürüyoruz. Hali hazırda Türkiye’nin en büyük kurumsal markalarının yanında global markalara da yazım kontrol ve güvencesi alanında uçtan uca çözümler sunuyoruz. Şimdi de çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. Avrupa’nın güçlü ekonomilerinden Almanya’yı global merkezimiz olarak belirleyerek; başarı hikayemizi dünya geneline yaymayı ve Türkiye’nin yazılım sektöründe bir dünya markası haline gelmesini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

        İKİNCİ DURAK LONDRA

        Yurt dışı açılımlarının ilk durağı olan Berlin üzerinden Avrupa’daki KOBİ’lerin dijitalleşmesine katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda öncü bir teknoloji ve yatırım merkezi olma konusunda iştahı yüksek olan Almanya’nın teknoloji vizyonunun bir parçası olmayı da amaçladıklarının altını çizen Arzu Er, sözlerine şöyle devam etti: “Berlin ofisimizde mart ayı itibarıyla çekirdek ekibimizi kurduk ve tempolu bir şekilde çalışmalarımıza başladık. İlk yılımızda pazarı ve rekabeti daha iyi anlayabilmek adına araştırmalara ve network ağımızı genişletmeye odaklanacağız. Gelecek sene itibarıyla ise bir yandan pazarın ihtiyacına uygun lokalleşme çalışmalarını yürütürken diğer yandan Ar-Ge faaliyetlerimize başlamayı planlıyoruz. Berlin ofisimiz aracılığıyla Almanya’daki Türk ekosisteminin katkılarının yanı sıra Almanya’nın sunduğu teşvik ve desteklerden yararlanarak ürünler geliştirip, hızlı bir şekilde büyümeyi amaçlıyoruz. Ana hedefimiz Türk gençlerine yurt dışında istihdam sağlamanın yanında yabancı sermayeyi Türk ekonomisine kazandırmak. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız sürüyor. 2024 yılının ilk yarısında İngiltere pazarında yer alabilmek için Londra ofisimizi açmaya hazırlanıyoruz.”

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