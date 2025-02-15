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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adıyaman'da 5 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısında ağır yaralandı | Son dakika haberleri

        Adıyaman'da 5 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısında ağır yaralandı

        Adıyaman Gölbaşı'nda sokakta oynarken başıboş 5 köpeğin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Osman Can Yasılak; başından, omuzlarından ve bacaklarından yaralandı. Bağırma seslerini duyan anne Dilara Yasılak ve çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk, hastanede yapılan müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 05:57 Güncelleme: 15.02.2025 - 05:57
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        5 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısında ağır yaralandı
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        Olay, dün öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesinin Asfalt Mahallesi’nde meydana geldi. 5 yaşındaki Osman Can Yasılak, kuzenleriyle mahallede oynadığı sırada başıboş 5 köpeğin saldırısına uğradı. Başından, omuzlarından ve bacaklarından yaralanan çocuğun çığlıklarını duyan anne Dilara Yasılak ve çevredekilerin müdahalesi ile köpekler uzaklaştırıldı. Osman Can kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        GAZİANTEP'TE ÖZEL BİR HASTANEYE NAKLEDİLDİ

        DHA'nın haberine göre; yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tetanos ve kuduz aşılarının yapılmasının ardından plastik cerrahi için Gaziantep'e sevk edildi. Ambulansla Gaziantep’te özel bir hastaneye getirilen Osman Can yoğun bakıma alındı.

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        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        ANNE YASILAK: BİZİM BAŞIMIZA GELDİ, BAŞKA KİMSENİN BAŞINA GELMESİN

        Çocuğun annesi Dilara Yasılak, Osman Can’ın kuzenleriyle sokakta oynadığı sırada başıboş 5 köpeğin saldırısına uğradığını ve vücudunun birçok yerinden yaralandığını söyledi. Sahipsiz köpeklerin kontrol altına alınmadığından dolayı çocuğunun yaralandığını ve hukuk mücadelesi başlatacağını söyleyen anne Yasılak, "Dışarı çıktığımda çocuğum köpeklerin saldırısına uğramış ve halen çocuğumun etrafındaydılar. Çocuğum, 5 köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğumu geç de olsa köpeklerin ellerinden aldım ve kendi imkanlarımız ile ilçedeki hastaneye götürdük. Sonra Gaziantep'e sevk edildi. Şu anda sağlık durumu iyi. Tedavisi devam ediyor. Başıboş köpeklerin sokaklardan toplanmadığı için benim çocuğum bugün bu halde. Şimdi çocuğumun iyileşmesini bekliyoruz. Çocuğum iyileştikten sonra sorumluları her kimse hukuki hakkımızı arayacağız. Bu bizim başımıza geldi başka kimsenin başına gelmesin" dedi.

        Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Semih Çelik, küçük çocuğun öğle saatlerinde ambulansla hastaneye getirildiğini ve geldiğinde sağlık durumunun kötü durumda olduğunu söyledi. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuğun yoğun bakıma alındığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyleyen Opr. Dr. Çelik, "Çocuğumuzun şuuru açık. Ancak kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinde derin yaralar mevcut. Hastamızı yoğun bakım ünitesinde takip altına aldık. Öncelikle enfeksiyonu kontrol altına aldıktan sonra yaralarını tamir edeceğiz" diye konuştu.

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Operatör Dr. Xudu Xudiyev ise çocuğun özellikle baş kısmından derin yaralar aldığını antibiyotik tedavisine başlanılarak lokal yara bakım tedavisi uyguladıklarını söyledi. Çocuğun sağlığına kavuşması için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Xudiyev, "Yaralamalar dikişle onarılmayacak derecede. Hastaya uygun antibiyotik tedavisine başlandı. Şu an takip ediyoruz. Gerekli önlemleri aldık. Aşılama tedavisine ve aynı zamanda lokal yara bakım tedavisine devam ediyoruz" ifadelerinde bulundu.

        *Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Adıyaman
        #gölbaşı
        #Son dakika haberler
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