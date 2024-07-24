Virajı alamayan TIR yan yattı
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde virajı alamayan TIR yan yattı. Dorsedeki kuru gıda yüklü kutular yola saçıldı
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Kağıthane’de virajı alamayan kuru gıda yüklü TIR'ın dorsesi yan yattı. Çağlayan Tüneli çıkışında yaşanan kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
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Kaza, saat 20.00 sıralarında Çağlayan Tüneli çıkışı Kağıthane Caddesi üzerinde meydana geldi. Kuru gıda yüklü TIR, virajı alırken dorsesi yan yattı. Dorsedeki kuru gıda yüklü kutular yola saçıldı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Polis ekipleri tünel girişini trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tedbir amaçlı ambulansta sürücünün kontrollerini yaptı.
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Kurtarıcı yardımıyla tırın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
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