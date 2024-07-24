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        Haberler Gündem Güncel Virajı alamayan TIR yan yattı | Son dakika haberleri

        Virajı alamayan TIR yan yattı

        İstanbul'un Kağıthane ilçesinde virajı alamayan TIR yan yattı. Dorsedeki kuru gıda yüklü kutular yola saçıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 22:16 Güncelleme: 24.07.2024 - 22:16
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          Kağıthane’de virajı alamayan kuru gıda yüklü TIR'ın dorsesi yan yattı. Çağlayan Tüneli çıkışında yaşanan kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

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          Kaza, saat 20.00 sıralarında Çağlayan Tüneli çıkışı Kağıthane Caddesi üzerinde meydana geldi. Kuru gıda yüklü TIR, virajı alırken dorsesi yan yattı. Dorsedeki kuru gıda yüklü kutular yola saçıldı.

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          İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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          Polis ekipleri tünel girişini trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tedbir amaçlı ambulansta sürücünün kontrollerini yaptı.

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          Kurtarıcı yardımıyla tırın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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