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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Vinicius, Süper Lig’deki ilk golünü attı - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray forması giyen Vinicius, Süper Lig’deki ilk golünü attı

        Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Carlos Vinicius, Kasımpaşa maçıyla birlikte Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 18:19 Güncelleme: 17.03.2024 - 18:19
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        Vinicius, Süper Lig'deki ilk golünü attı
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        Trendol Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda oynarken, sarı-kırmızılıların galibiyet golü Brezilyalı futbolcu Carlos Vinicius’tan geldi.

        Müsabakanın 90. dakikasında ceza sahası içinde Mauro Icardi’nin vuruşunda direkten dönen topu kale önünde alan Vinicius düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 4-3’e getirdi.

        28 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’de ilk gol sevincini yaşadı. Brezilyalı futbolcunu 1 de Türkiye Kupası’nda golü bulunuyor.

        Mücaeledeleye yedeklerde başlayan Carlos Vinicius, 89. dakikada Dries Mertens’in yerine oyuna dahil oldu.

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