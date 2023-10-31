Vinicius Junior'ın sözleşmesi uzatıldı!
Real Madrid, 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
Real Madrid hücum bölgesindeki önemli isimlerinden Vinicius Junior'ın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattı.
Vinicius Jr, Real Madrid çatısı altında 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Süper Kupa, 2 LaLiga, 1 Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası zaferi yaşarken eflatun-beyazlı formayı terlettiği 235 resmi maçta 63 gol attı.
Vinicius Jr ayrıca dün sahiplerini bulan Ballon d'Or ödüllerinde İnsani Yardım Ödülü olarak bilinen Socrates Ödülü'nü aldı.