Vincenzo Montella, Kasımpaşa'yı ziyaret etti

A Milli Takım Teknik Direktörü Vncenzo Montella, Kemerburgaz Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde Kasımpaşa Kulübü'nü ziyaret etti.

Lacivertli-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp CEO'muz Serkan Reçber ve Teknik Sorumlumuz Sami Uğurlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'yı Turgay Ciner Spor Tesisleri'nde ağırladı.

Ziyaret sırasında takım kaptanımız Aytaç Kara ve Yasin Özcan ile sohbet gerçekleştiren Montella, kendilerini takip ettiğini ve beğendiğini belirterek oyuncularımızın gelişim süreçlerine devam etmelerini istedi.

Montella, kulüp yetkililerimize ve oyuncularımıza misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ederek, başarı diledi.

Reçber ve Uğurlu, Montella'nın ziyaretinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, kendisine teşekkür etti. Ayrıca, duydukları memnuniyeti ifade etmek adına oyuncumuz Yasin Özcan'ın isminin yazılı olduğu formayı Montella'ya hediye ettiler."