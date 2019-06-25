25 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçtiğimiz dönemlerde Beşiktaşta top oynayan genç forvetin hayatı sosyal medyada araştırılmaya devam ediyor. Vincent Aboubakar'ın sosyal medyada büyük bir kitlesi var. Genç forvet Türkiye'de futboluyla kendinden söz ettirmişti. İşte Vincent Aboubakar'ın hayatı ve kariyeri...
VİNCENT ABOUBAKAR'IN BIYOGRAFISI
Doğum Yeri : Kamerun
Doğum Tarihi : 22.1.1992 -
Vincent Aboubakar, 22 Ocak 1992 tarihinde Yaounde, Kamerun’da doğmuştur. Tam adı Vincent Paté Aboubakar’dır. Babasının adı Edouard Aboubakar’dır.
Vincent Aboubakar, Kamerun’da ladığı “Cotonsport Garoua” takımında 2009 yılında profesyonel oldu. 26 Mayıs 2010 tarihinde bonservis bedelsiz olarak Fransa'nın Valenciennes şehrinde kurulmuş olan Fransız futbol kulübü FC Valenciennes takımına transfer oldu. Vincent Aboubakar 1 Temmuz 2013 tarihinde Fransız kulübü Lorient’e bonservis bedelsiz olarak transfer oldu. Burada 2013-14 sezonunda forma giydiği 36 maçta toplam 16 gol atarken 8 de asist yaptı. 24 Ağustos 2014 tarihinde3 milyon euro bonservis bedeliyle Portekiz takımlarından FC Porto'ya transfer oldu. Porto’da kaldığı iki yılda ilk yılında çıktığı 20 maçta 8 gol attı ve 4 asist yaptı. İkinci yılında 2015-16 sezonunda toplam 42 maçta 18 gol attı ve 3 asist yaptı. 29 Ağustos 2016 tarihinde 2,5 milyon euro kiralık bedeli ve 10,5 milyon euro ücret karşılığında Beşiktaş’a bir yıllığına kiralık olarak geldi. 1.82 boyunda ve güçlü bir fiziğe sahip olan Aboubakar, oyun tarzıyla Beşiktaş'ın eski oyuncusu Demba Ba'yı andırıyor. Kariyerinde yalnızca iki kez sakatlandı ve toplam 19 gün sahalardan uzak kaldı.
Altyapı Kariyeri:
2006-2008 - Cotonsport Garoua
Profesyonel Futbol Kariyeri :
2009-2010 - Cotonsport Garoua
2010-2013 - FC Valenciennes
2013-2014 - Lorient
2014-2016 - Porto
2016 - Beşiktaş (kiralık)
Millî Takım Kariyeri :
2009-2010 - Kamerun U-20
2010 - Kamerun
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!