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        Haberler Dünyadan Victoria's Secret modeli Izabel Goulart'tan futbolcu nişanlısı Kevin Trapp ile sahilde akrobatik gösteri - magazin haberleri

        Victoria's Secret modeli Izabel Goulart'tan futbolcu nişanlısı Kevin Trapp ile sahilde akrobatik gösteri

        Brezilyalı model Izabel Goulart, Alman futbolcu nişanlısı Kevin Trapp ile St. Barts sahilinde yaptığı akrobatik gösteriyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 10:52 Güncelleme: 27.12.2024 - 11:03
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          Victoria Secrets's Secret meleği olarak ünlenen Brezilyalı model Izabel Goulart, Alman futbolcu nişanlısı Kevin Trapp ile tatilde yaptığı akrobatik gösteriyle gündemde.

          40 yaşındaki Izabel Goulart, 34 yaşındaki nişanlısı Kevin Trapp ile çıktığı Kuzey Amerika'daki St. Barts Adası tatilinde, Noel'i deniz ve güneşin tadını çıkararak kutladı.

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          Çift, başlarında kırmızı kutlama şapkalarıyla sahilde akrobasi ve yoga karışımı hareketlerden oluşan bir gösteri yaptı.

        • 3

          Nişanlısının omuzlarına çıkarak zor hareketleri kolayca yapan Izabel Goulart, gösterisini; "Kim küçük bir meydan okumaya var?" sözleriyle sosyal medyada paylaştı.

        • 4

          Izabel Goulart ile Bundesliga kulübü Eintracht Frankfurt'un ve Alman Milli Takımı'nın kalecisi Kevin Trapp, Temmuz 2018'de nişanlandı.

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          Çift, tatillerini genellikle Mikonos'ta ya da St. Barts'ta geçiriyor. Geçen yaz da Mikonos tatilinde görüntülenmişlerdi.

        • 6

          İtalyan asıllı bir Brezilyalı olan Izabel Goulart, Sao Paolo'da meyve alışverişi yaparken keşfedildi. Victoria Secret ile 2005'te sözleşme imzalamasına rağmen sadece 2008, 2009 ve 2010 yıllarındaki defilelerde boy gösterdi.

          Izabel Goulart, 2011'de Sports Illustrated Swimsuit Issue dergisinin kapağına çıkarak moda dünyasındaki yerini kalıcılaştırdı.

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