Ünlü şarkıcı Nick Jonas'ın eşi Hint asıllı oyuncu Priyanka Chopra ile eşcinsel olduğunu yıllar önce açıklayan futbolcu Megan Rapinoe'nin, firmanın yeni yüzü olduğu belirtildi.

Firma yetkililerinin Page Six'e yaptığı açıklamaya göre, firmanın tanıtım yüzü olan modeller, iç çamaşırları içinde poz vermeyecek. Bunun yerine kendini yenileyen firmanın ya podcast yayınlarında ya da reklam materyallerinde görünecek.