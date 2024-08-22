Victoria Beckham'ın hayatı belgesel film oluyor

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David Beckham'dan sonra Victoria Beckham'ın da hayatı belgesel film oluyor. Dijital platformda yayınlanacak olan belgesel, Beckham'ın Spice Girls yıllarının ardından güzellik ve moda markasını büyütmesine odaklanacak.

"Posh Spice günleri geride kalmış olabilir ancak bugün Beckham, moda imparatorluğu kurma yolculuğuna devam ediyor ve artık hayranlar bunun ardındaki hikayeyi görebilecekler" şeklinde lanse edilen belgeselde, tasarımcının ailesi ve meslektaşları da yer alacak.

Belgeselin yapımcılığını ise eşi David Beckham'ın yapım şirketi Studio 99 üstlenecek. Şirket, geçen yıl yayına giren ve David Beckham'ın futbol kariyerine odaklanan 'Beckham' adlı belgeseli de hazırlamıştı. Victoria Beckham'ın belgeselini kimin yöneteceği henüz açıklanmadı. 1999'da evlenen Victoria ve David Beckham çiftinin bu evlilikten üç erkek, bir kız çocukları var.