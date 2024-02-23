Victoria Beckham'ın ayağı kırıldı
Victoria Beckham, spor salonunda geçirdiği kaza sonucu ayağını kırdı. Talihsiz haberi eşi David Beckham duyurdu
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'Spice Girls' adlı müzik grubu dağıldıktan sonra moda dünyasına adım atan Victoria Beckham, 1999'da emekli futbolcu David Beckham ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren Victoria Beckham'dan hayranlarını korkutan bir haber geldi.
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ALÇIYA ALINDI
Dört çocuk annesi Victoria Beckham'ın ayağı kırıldı. 49 yaşındaki Beckham'ın ayağı alçıya alındı.
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"TEMİZ BİR KIRIKMIŞ"
Eşi Victoria Beckham'ın spor salonunda geçirdiği kaza sonucu ayağını kırdığını söyleyen David Beckham; "Görünüşe göre eşimin spor salonundaki küçük kazası temiz bir kırılmaymış" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram, AP, Avalon