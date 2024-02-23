Dünyanın en kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu: Şirketlerin çoğu memnun

Dünyanın en kapsamlı 4 gün çalışma deneyinin sonuçları belli oldu: Şirketlerin çoğu memnun

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​İngiltere'de dünyanın en kapsamlı 4 gün çalışma denemesine katılan şirketlerin bir çoğunun sonuçlardan memnun olduğu ortaya çıktı.

Haziran ve Aralık 2022 arasındaki altı ay boyunca, İngiltere'deki 61 şirket çalışanı, normal işlerinin yüzde 100'ünü yerine getirme sözü vermeleri karşılığında, aynı ücret karşılığında normal saatlerinin yüzde 80'inde çalıştı.

EN AZ YÜZDE 51'İ KALICI HALE GETİRMEYE KARAR VERDİ Denemeye katılan 61 şirketin en az yüzde 89'u bu uygulamayı sürdürüyor, en az yüzde 51'i ise bu uygulamayı kalıcı hale getirmeye karar verdi. REKLAM Cambridge Üniversitesi'nin yanı sıra Boston College ve Salford Üniversitesi'nin yer aldığı araştırmanın sonuçları 21 Şubat'ta yayımlandı.

ŞİRKETLER ÜZERİNDE DE SONUÇLARI OLUMLU 61 şirketin 28'indeki yöneticiler ve CEO'lar ek soruları yanıtlamayı kabul etti. Yöneticiler, 4 günlük çalışma düzeninin şirketleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu söyledi.