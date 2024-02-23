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        Haberler Yaşam 240 milyon yıllık ejderha fosili heyecan yarattı

        240 milyon yıllık ejderha fosili keşfedildi

        Çin'in güneyindeki antik kireç taşı yatağında, uzun boynu sebebiyle bilim insanları tarafından 'ejderha' olarak anılan 240 milyon yıllık fosil keşfedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:29 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:29
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        240 milyon yıllık ejderha fosili heyecan yarattı
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        Bilim insanları, 240 milyon yıl önceki Geç Triyas (Triassic) döneminden kalan 5 metre uzunluğundaki su sürüngenine ait bütün haldeki fosili keşfetti.

        AA'nın BBC'den aktardığı haberine göre, Çin'in güneyindeki antik kireç taşı yatağında gün yüzüne çıkarılan fosil, uzun boynu sebebiyle bilim insanları tarafından 'ejderha' olarak anılıyor.

        Geç Triyas döneminden bütün halde kalan fosilin, 240 milyon yıl önce yaşayan ve ilk kez 2003'te tanımlanan 'Dinocephalosaurus orientalis' türü sürüngene ait olduğu bildirildi.

        BOYNU UZUN, ESNEK VE BÜKÜLEBİLİR

        Araştırmanın uluslararası ekibinde yer alan Dr. Nick Fraser, yeni keşfe ilişkin yaptığı açıklamada, 32 ayrı omura sahip sürüngenin 'uzun, esnek ve bükülebilir' boynunun olduğunu söyledi.

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        Fraser, boyun esnekliğinin 5 metre uzunluğundaki sürüngene su altındaki kayalarda avlanma avantajı sağladığını düşündüklerini kaydetti.

        "ÇOK GARİP BİR HAYVAN"

        Sahip olduğu yüzgeç benzeri uzuvların, fosilin su sürüngenine ait olduğunu gösterdiğini anlatan Fraser, "Bu ejderhanın boynu, vücuduyla kuyruğunun birleşiminden daha uzun" şeklinde konuştu.

        Fraser, 'çok garip bir hayvan' diye tanımladığı fosilin anatomisinin ilk kez tam şekilde görülmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

        Araştırma, Earth and Environmental Science: Transactions of the Royal Society of Edinburgh dergisinde yayımlandı.

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        #ejderha fosili
        #240 milyon yıllık fosil
        #bütün haldeki fosil
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