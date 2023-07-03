Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
HaberlerBBCDünyaVictoria Amelina: Ukraynalı yazar Kramatorsk’taki saldırıda hayatını kaybetti
Victoria Amelina: Ukraynalı yazar Kramatorsk'taki saldırıda hayatını kaybetti
Ukrayna’nın ödüllü genç yazarlarından Victoria Amelina, Rusya’nın geçen hafta Salı günü Kramatorsk kentindeki bir pizza restoranına düzenlediği roketli saldırıda aldığı yaraların ardından hayatını kaybetti.
Ukraynalı yazar Kramatorsk'taki saldırıda hayatını kaybetti
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
George Wright | BBC News
Ukrayna’nın ödüllü genç yazarlarından Victoria Amelina, Rusya’nın geçen hafta Salı günü Kramatorsk kentindeki bir pizza restoranına düzenlediği roketli saldırıda aldığı yaraların ardından hayatını kaybetti.
Savaş suçları üzerine de araştırmalar yürüten Amelina, saldırıda hayatını kaybeden 13. kişi oldu.
Yazarlar birliği PEN’in Ukrayna şubesi, “Doktorlar hayatını kurtarmak için her şeyi yaptı fakat yaraları çok derindi” dedi.
İnsan hakları savunucuları bu saldırının bir savaş suçu olduğu görüşünde.
Kramatorsk kenti Ukrayna kontrolünde yer alıyor fakat Rus işgali altındaki bölgelere çok yakın.
37 yaşındaki Amelina, kentin popüler restoranlarından Ria Lounge’da Kolombiyalı yazarlar ve gazetecilerle yemek yiyordu.
Saldırıda yaklaşık 60 kişi de yaralanmıştı.
PEN Ukrayna, Amelina’nın Cumartesi günü hayatını kaybettiğini açıkladı:
“Büyük bir üzüntüyle, Victoria Amelina’nın kalbinin 1 Temmuz’da atmayı bıraktığını duyuruyoruz.
“Hayatının son günlerinde ailesi ve arkadaşları onu yalnız bırakmadı.”
Ülkenin en beğenilen genç yazarlarından Amelina, Rusya’nın geçen yıl giriştiği işgalin ardından savaş suçlarını belgelemeye başlamıştı.
Cephe hattındaki çocuklara da yardım ediyordu.
Geçen yıl İzyum kenti yakınlarından Rus birlikleri tarafından kaçırılıp öldürülen çocuk yazarı Volodymyr Vakulenko’nun günlüğünü de o ortaya çıkarmıştı.
Kurgu olmayan ilk İngilizce kitabı “Savaş ve Adalet Günlüğü: Savaşı inceleyen kadınları incelemek” yayıma hazırlanıyordu.
Savaş suçlarını inceleyen Truth Hounds, PEN ile birlikte yaptığı ortak açıklamada “Savaş suçlarını inceleyen Amelina da savaş suçu mağduru oldu” dedi.
“Ben Ukraynalı bir yazarım. Ukraynalı büyük şairlerin portreleri hep çantamdadır. Kitapların, sanat eserlerinin ve çocuğumun fotoğraflarını çekmem gerekirdi. Ama bunun yerine Rusya’nın savaş suçlarını inceleyip bitmeyen bombardımanların sesini dinlemem gerekiyor.
“Neden?”
ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
Victoria Amelina: Ukraynalı yazar Kramatorsk’taki saldırıda hayatını kaybetti/victoria-amelina-ukraynali-yazar-kramatorsktaki-saldirida-hayatini-kaybetti-3604373
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.