Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona ermeden siyah-beyazlı kulüple mukavelesini fesheden Victor Ruiz ülkesine döndü. İspanyol yıldız La Liga ekiplerinden Real Betis'e imza attı.

Real Betis, 31 yaşındaki savunmacıyla 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Beşiktaş'a Villarreal'den 2.5 milyon euro'ya transfer edilen ve alacakları ödenmediği iddiasıyla sözleşmesini fesheden 31 yaşındaki Victor Ruiz, 26 kez siyah beyazlı formayı giymişti.