Victor Osimhen, Şahan Gökbakar'dan rol istedi
Galatasaray'ı ziyaret eden Şahan Gökbakar, yıldız futbolcu Victor Osimhen ile bir araya geldi. Görüşmede Osimhen, ünlü oyuncudan filmde rol istedi
Galatasaray'ın sıkı bir taraftarı olan Şahan Gökbakar, Sarı-kırmızılı ekibi ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.
Şahan Gökbakar, Galatasaray ziyareti sırasında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Yıldız golcü, ünlü komedyene; "Bana filmlerinde rol verecek misin?" diye sordu.
Şahan Gökbakar da bu talebe; "Tabii ki" yanıtını verdi. O anları, sosyal medya hesabından paylaşan Gökbakar, paylaşımına şu notu ekledi, "Osimhen baba filmlerde rol istedi. 'Recep İvedik 8'de bir sürpriz yapalım mı?"
Fotoğraflar: Instagram