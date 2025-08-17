Victor Osimhen, Şahan Gökbakar'dan rol istedi

Galatasaray'ın sıkı bir taraftarı olan Şahan Gökbakar, Sarı-kırmızılı ekibi ziyaret ederek futbolcularla bir araya geldi.

Şahan Gökbakar, Galatasaray ziyareti sırasında Nijeryalı yıldız Victor Osimhen ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Yıldız golcü, ünlü komedyene; "Bana filmlerinde rol verecek misin?" diye sordu.

Şahan Gökbakar da bu talebe; "Tabii ki" yanıtını verdi. O anları, sosyal medya hesabından paylaşan Gökbakar, paylaşımına şu notu ekledi, "Osimhen baba filmlerde rol istedi. 'Recep İvedik 8'de bir sürpriz yapalım mı?"

Fotoğraflar: Instagram