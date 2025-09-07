Victor Osimhen özel uçakla İstanbul'a getirilecek!
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Sarı-kırmızılılar Nijeryalı santrforu İstanbul'a getirmek için özel uçakla uçuş planı hazırlıyor.
2026 Dünya Kupası Elemeleri 7. maçında Nijerya sahasında Ruanda ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 36. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Cyriel Dessers'e bıraktı.
Osimhen pozisyon sonrası öfkesini gizleyemezken; sahadan çıkarken teknik ekip, oyuncuya moral verdi.
G.SARAY ALARMA GEÇTİ!
Sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki santrforun kontrollerinin İstanbul'a olması için alarma geçti.
UÇUŞ PLANI HAZIRLIĞI
Yönetim, Osimhen'i almak için özel uçakla uçuş planı hazırlığına girişti.
Yıldız ismin yarın (8 Eylül Pazartesi) İstanbul'a getirilmesi ve tedavilerine başlanması planlanıyor.
