        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen özel uçakla İstanbul'a getirilecek! - Galatasaray Haberleri

        Victor Osimhen özel uçakla İstanbul'a getirilecek!

        Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, Nijerya'nın Ruanda ile oynadığı maçta sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi. Sarı-kırmızılılar Nijeryalı santrforu İstanbul'a getirmek için özel uçakla uçuş planı hazırlıyor.

        Giriş: 07.09.2025 - 18:14 Güncelleme: 07.09.2025 - 18:14
        • 1

          2026 Dünya Kupası Elemeleri 7. maçında Nijerya sahasında Ruanda ile karşı karşıya geldi.

        • 2

          Mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 36. dakikada sakatlanarak oyuna devam edemedi ve yerini Cyriel Dessers'e bıraktı.

        • 3

          Osimhen pozisyon sonrası öfkesini gizleyemezken; sahadan çıkarken teknik ekip, oyuncuya moral verdi.

        • 4

          G.SARAY ALARMA GEÇTİ!

          Sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki santrforun kontrollerinin İstanbul'a olması için alarma geçti.

        • 5

          UÇUŞ PLANI HAZIRLIĞI

          Yönetim, Osimhen'i almak için özel uçakla uçuş planı hazırlığına girişti.

        • 6

          Yıldız ismin yarın (8 Eylül Pazartesi) İstanbul'a getirilmesi ve tedavilerine başlanması planlanıyor.

        • 7
