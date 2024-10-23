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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Victor Osimhen: Icardi'yle beni durduramazlar - Futbol Haberleri

        Victor Osimhen: Icardi'yle beni durduramazlar

        Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen, 4-3'lük Elfsborg galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Icardi'yle beni durduramazlar" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 20:42 Güncelleme: 23.10.2024 - 20:42
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        "Icardi'yle beni durduramazlar"
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        UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki 3. maçında Elfsborg'u 4-3 mağlup eden Galatasaray'ın forveti Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından konuştu.

        "ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK"

        Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "Zor olacağını biliyorduk. Rakip savunmada iyiydi. Kazandığımız için mutluyuz. Sonlara doğru biraz korkutucu anlar yaşadık. Gol atamadım fakat önemli olan takımın kazanması. Rakibi de tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler." dedi.

        ICARDI İÇİN FLAŞ CEVAP

        Icardi ile uyumuna değinen Osimhen, "Icardi ile oynamak heyecan verici. Neredeyse bana asist de yapıyordu. Çok büyük bir oyuncu. Onunla oynamak sıra dışı bir şey. Keyif alıyorum. Birlikte oynadığımızda karşımızda bir savunma duramayacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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