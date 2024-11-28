Victor Osimhen: Avrupa'da 3'te 3 yapabiliriz!

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında deplasmanda AZ Alkmaar'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Victor Osimhen, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

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İşte Nijeryalı yıldızın o sözleri:

Gol atmak iyi bir his ama 1 puanla buradan ayrıldık. İlk yarıda çok atak yapamadık. İkinci yarı daha etkili olduk. 1 puan için mutluyuz. Şimdi devam edeceğiz. 4 gün önce bir maç vardı, mental olarak yorgun olabiliriz. Şimdi diğer maça hazırlanacağız.