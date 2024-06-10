Victor Becali açıkladı: Fenerbahçe'den Mourinho'ya dev transfer bütçesi!

100 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Mourinho'ya 100 milyon euroluk rekor bir transfer bütçesi de verdiği belirten Becali, "Fenerbahçe ona rekor bir bütçe verdi. Çok ama çok değerli oyuncular getirecek. Mourinho 100 milyon euronun üzerinde oyuncu getirebilir." ifadelerini kullandı.