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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Victor Becali açıkladı: Fenerbahçe'den Mourinho'ya dev transfer bütçesi! - Fenerbahçe Haberleri

        Victor Becali açıkladı: Fenerbahçe'den Mourinho'ya dev transfer bütçesi!

        Fenerbahçe'de başkanlık seçimini Ali Koç'un kazanmasının ardından gözler transfere çevrildi. Jose Mourinho'nun da yakın arkadaşı olduğu bilinen menajer Victor Becali, sarı-lacivertlilerin transfer bütçesiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Becali ayrıca Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin futbolcu oğlu Ianis Hagi'nin de Fenerbahçe'ye transfer olabileceğini ileri sürdü. İşte Becali'nin açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 18:30 Güncelleme: 10.06.2024 - 18:30
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          Fenerbahçe’de herkesin merakla beklediği Seçimli Olağan Genel Kurul’un sonucu belli oldu. Mevcut başkan Ali Koç, Aziz Yıldırım ile girdiği yarışı kazanmayı başardı.

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          Seçim sürecinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

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          MOURINHO'NUN ARKADAŞI KONUŞTU

          Rumen basınında yer alan habere göre Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı menajer Victor Becali, Fenerbahçe'nin transfer gündemi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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          Victor Becali, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun Ianis Hagi'ye her zaman bir ilgisi olduğunu belirtti.

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          Becali, Fenerbahçe'nin Ianis Hagi için somut bir adım atmadığını ifade ederken Mourinho'nun futbolcuyu istemesi durumunda Fenerbahçe'nin harekete geçebileceğini belirtti.

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          Becali ayrıca Fenerbahçe'nin trnasfer bütçesiyle ilgili de çarpıcı bir iddia ortaya attı.

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          100 MİLYON EURO

          Fenerbahçe'nin Mourinho'ya 100 milyon euroluk rekor bir transfer bütçesi de verdiği belirten Becali, "Fenerbahçe ona rekor bir bütçe verdi. Çok ama çok değerli oyuncular getirecek. Mourinho 100 milyon euronun üzerinde oyuncu getirebilir." ifadelerini kullandı.

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