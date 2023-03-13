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Gözyaşları içinde anlattı! Depremzede konteyner almak isterken dolandırıldı

Depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da evi ağır hasarlı olan depremzede Halil İbrahim İnce, dedesinden kalan bahçede konteynerde yaşama planı yaparken vicdansızların eline düştü. Sosyal medyadaki bir firma hesabından konteyner satın almak isterken 60 bin TL dolandırıldı. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan İnce, "Allah için biraz vicdan. Bizim bu kötü günümüzde bu yapılır mı?" dedi

Giriş: 13.03.2023 - 15:47 | Güncelleme: ABONE OL
Vicdansızlar! Konteyner almak isteyen depremzedeyi dolandırdılar!
İHA

Depremden en çok etkilenen illerden olan Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaşayan Halil İbrahim İnce'nin evi yan yatarak ağır hasar aldı. Köpekleri sayesinde kurtulan İnce, Arsuz'un Akçalı Mahallesi'nde dedesinden kalan bahçeye iki konteyner koyarak burada yaşamayı planladı.

SOSYAL MEDYADAN GÖRÜP, İLETİŞEM GEÇTİ

Sosyal medyadan konteyner satışı yapan bir sayfa ile iletişime geçen İnce, iki konteyner için 120 bin TL'ye anlaşma yaptı. Anlaşma sonrasında firmanın güvenilir olup olmadığını öğrenmek için bir akrabasını verilen adrese gönderen İnce, söylenen firmanın varlığını teyit etti.

PARAYI YOLLADIKTAN BİR SÜRE SONRA ANLADI

Bu güvenceyi alan İnce, iki konteyner için anlaştığı paranın yarısı olan 60 bin TL'yi 5 ayrı havale ile banka yoluyla ödedi. Bir süre oyalanan İnce, dolandırıldığını anlayınca durumu, firmanın olduğu şehir Konya'nın İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

"ALLAH İÇİN BİRAZ VİCDAN"

Dört gün daha dolandırıcılarla telefon trafiğini sürdüren İnce'nin irtibatta olduğu numaraya bir daha ulaşılamazken, sosyal medya hesapları da kapandı. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Halil İbrahim İnce, "Allah için biraz vicdan. Bizim bu kötü günümüzde bu yapılır mı? Bugün bizim başımıza gelenler yarın sizin başınıza da gelebilir" dedi.

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