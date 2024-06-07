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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vicdansız! Kediye sopayla saldırdı | Son dakika haberleri

        Kediye apartmanda sopayla saldırdı anı kamerada

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde kediye sopayla vuran şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 23:30 Güncelleme: 07.06.2024 - 23:30
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        Vicdansız! Kediye sopayla saldırdı
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        Pamukova ilçesinde yaşanan kedinin saldırmasına sopayla karşılık veren şahıs, komşusunun ihbarı üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, şahsın kediye sopayla vurması, kedinin şahsa saldırması ve şahsın evine girerek kapıyı kapatması yer alıyor.

        Sakarya Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Sosyal medya platformlarında, ilimiz Pamukova ilçesinde bir kişinin kediye kötü muamelede bulunduğuna dair görüntüler paylaşılmış olup, ilimiz Pamukova çekildiği anlaşılan olayla ilgili olarak kedinin sahibinin şikayeti üzerine görüntüde yer alan kişi Pamukova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmış ve olaya ilişkin adli tahkikata başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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