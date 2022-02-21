Vicdanları sızlatan hırsızlık: Ayaklarımı çaldılar

İstanbul Ümraniye'de oturan 44 yaşındaki İlhan Şener, iltihaplı kemik romatizması nedeniyle yaklaşık 30 yıldır akülü sandalye kullanarak yaşamını sürdürüyor. Şener, geçtiğimiz perşembe günü akülü sandalyesini havalandırmak üzere oturduğu sitenin bahçesine bıraktı. Bir süre sonra dışarı çıkan İlhan Şener akülü sandalyesini yerinde bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi.
52 ADET SUÇ KAYDI OLAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. E.K olduğu belirlenen şüphelinin çaldığı akülü sandalyeye binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Şüpheli E.K., ertesi gün Dudullu'da yakalanarak gözaltına alındı. E.K.'nin yapılan sorgulamasında 52 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AKÜLÜ SANDALYENİN İSKELETİ BULUNDU
Polis ekipleri, İlhan Şener'in akülü aracını kullanılamaz halde bir hurdacıda buldu. Akülü sandalyenin tekerlekleri, aküsü ve çeşitli aparatlarının üzerinde olmadığı görüldü. Sandalyesini iskelet halinde alan Şener, hırsızdan şikayetçi oldu. Ekipler ayrıca çalıntı mal satın alan hurdacı hakkında da adli işlem başlattı.
"TEKERLEKLİ SANDALYEYİ ÇALDIĞINI ZANNEDİYORLAR AMA AYAKLARIMI ÇALMIŞ OLDULAR"
Yaşadıklarını anlatan İlhan Şener, "Uzun zamandır ağır hastalıklarımdan dolayı akülü tekerlekli sandalye kullanıyorum. Evvelsi gün akşam 21.00'de polisin anlatımına göre uyuşturucu içmekte olan hırsızlar, uyuşturucu parası için akülü sandalyeyi gözetleyerek, kimsenin olmadığı saatte çalmışlar. Ben o sırada evdeydim. Çok büyük sıkıntıya düştüm çünkü sürekli hastaneye gitmek zorunda olduğum için. Büyük sıkıntı yaşadım, yaşayacağım da öyle anlaşılıyor. Tekerlekli sandalyeyi çaldığını zannediyor hırsızlar ama ayaklarımı çalmış oldular. Beni özgürlüğümden mahrum bıraktılar" dedi.
Aracın sadece iskeletinin kaldığını söyleyen Şener, "Boynumu yaslamak zorundayım, boynumda kanal darlığı olduğu için. O aparatın demirli kısmının bir kısmını almışlar. Ayaklıkları komple almışlar. Aküyü, akü kutusunu almışlar. En önemlisi tekerlekleri almışlar. 7-8 bin liralık benim açımdan büyük bir zarar söz konusu. Bu benim açımdan çok zor oldu" diye konuştu.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Görüntülerde E.K.'nın bir arkadaşıyla İlhan Şener'in oturduğu sitenin bahçesine geldiği, bir süre sonra arkadaşı gözcülük yaptığı sırada E.K.'nın akülü sandalyeyi yürüterek götürdüğü ve şüphelinin akülü araca binerek site bahçesinden çıktığı görülüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!