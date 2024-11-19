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        Haberler Bilgi Yaşam VGM BURS SONUCU TIKLA SORGULA EKRANI 2024-2025: Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklandı! VGM burs sonuçları nasıl öğrenilir, burslar ne zaman ödenecek?

        VGM burs sonucu tıkla-sorgula! VGM burs sonuçları nasıl öğrenilir, burslar ne zaman ödenecek?

        Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı. 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınan burs başvurularının değerlendirme işlemleri tamamlandı. VGM üniversite burs başvuru sonuçları erişime açıldı. Önlisans ve lisans öğrencileri ise bu noktada ''VGM burs sonuçları nasıl öğrenilir, ilk burs ödemesi ne zaman yatacak, burs miktarı ne kadar?'' şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte 2024-2025 Yükseköğrenim VGM burs sonucu sorgulama ekranı ve ödeme sürecine ilişkin detaylı bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 14:41 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:41
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        • 1

          Vakıflar Genel Müdürlüğü son dakika açıklaması ile 2024-2025 yükseköğrenim burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından önlisans ile lisans öğrencilerine verilecek olan yükseköğrenim VGM burs sonuçları açıklandı. Peki, Yükseköğrenim VGM burs sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır, ilk ödemeler ne zaman yapılacak ve burs miktarı ne kadar? İşte 2024-2025 Üniversite VGM burs sonucu sorgulama sayfası ve ödeme süreci hakkında detaylar.

        • 2

          2024-2025 VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

          2024-2025 VGM yükseköğrenim bursu başvuru sonuçları açıklandı.

          Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

          ‘’Yükseköğrenim bursları için 21-31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınan başvuru sonuçları 18 Kasım 2024 tarihi itibariyle açıklanmıştır.

          Başvuru sonucunuzu https://burs.vgm.gov.tr/Basvuru/WF_Burs_Sonuc_Sorgu_YO.ASPX adresi üzerinden öğrenebilirsiniz…

          Yabancı uyruklu öğrenci bursları için başvuru değerlendirme işlemleri devam etmekte olup başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulacaktır.’’

        • 3

          VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          VGM burs başvuru sonuçları, VGM'nin resmi internet adresi (www.vgm.gov.tr) üzerinden erişime açıldı.

          Adaylar, burs almaya hak kazanıp kazanmadıklarını "https://burs.vgm.gov.tr/Basvuru/WF_Burs_Sonuc_Sorgu_YO.ASPX" adresi üzerinden T.C. kimlik numarası, ad-soyad, doğum tarihi ve baba adı bilgileri ile giriş yaparak öğrenebilirler.

          VGM BURS SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?

          Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları sonuçlar açıklandıktan hesap açım işlemlerinin tamamlanmasının ardından mümkün olan en kısa sürede burs ödemeleri gerçekleştirilir.

          İlk burs ödemesi Ekim ayından, ödeme yapılan aya kadar geriye dönük olarak yapılır. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

        • 5

          VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

          2023-2024 eğitim yılında yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL olarak belirlenmişti.

          2024-2025 eğitim yılında ödenecek burs miktarları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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