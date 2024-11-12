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        Haberler Bilgi Yaşam VGM BURS SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI 2024: VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

        VGM burs sonuçları sorgulama 2024: VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, na, ne zaman açıklanacak?

        VGM burs sonuçları için geri sayım devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim burs sonuçları erişime açıldı. Akabinde ise üniversite burs başvurularının sonuçlanacağı tarih için araştırmalar hız kazandı. Yükseköğrenim burs başvurusu yapan üniversite öğrencileri heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, 2024 VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 09:00 Güncelleme: 12.11.2024 - 09:00
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        • 1

          Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı ziyaretleri hız kazandı. Başvuruları 1-15 Ekim tarihleri arasında alınan ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 1 Kasım’da açıklandı. 21-31 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan yükseköğrenim burs sonuçları için ise bekleyiş devam ediyor. Binlerce üniversite öğrencisi, ‘’VGM yükseköğrenim burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır?’’ sorularına yanıt arıyor.

        • 2

          VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          VGM ortaöğrenim burs sonuçları 1 Kasım'da açıklandı.

          VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

        • 3

          Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından yapılan açıklamada, "Yükseköğrenim burs başvuruları ile yabancı uyruklu öğrenci burs başvuruları 31 Ekim 2024 günü 23.59’da sona ermiştir.

          Yükseköğrenim burs başvuru değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 2024-2025 eğitim yılı burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır.

          Başvuru değerlendirme işlemleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulacaktır." denildi.

          Buna göre, 2024-2025 VGM burs başvuru sonuçlarının Kasım ayı içinde ilan edilmesi bekleniyor. Konuya ilişkin yeni bir açıklama gelmesi halinde haberimize eklenecektir.

        • 4

          VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Vakıflar Genel Müdürlüğü yükseköğrenim burs başvuru sonuçları, değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından www.vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

          Burs başvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular VGM internet sitesinde yer alan duyurular alanından yapılacak.

          VGM yükseköğretim burs sonuçları ise "https://burs.vgm.gov.tr/WF_Uyarilar.aspx?YO=Vas24t1Y100" adresi üzerinden sorgulanacak.

          VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

          2023-2024 eğitim yılında; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlenmişti.

          Bu seneki burs miktarları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

        • 6

          VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

          Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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