VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM sonuçları nasıl öğrenilir?

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İlköğretim ve ortaöğretim (ortaokul ve lise) öğrencileri için burs başvuruları 15 Ekim 2025, 23:59 itibariyle sona ermiş olup, başvuru değerlendirmeleri tamamlandığında sonuçlar www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.

Ancak henüz VGM burs başvuru sonuçları ile ilgili bir açıklama gelmedi. Sonuç tarihi açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.