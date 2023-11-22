VGM yükseköğretim burs sonuçları bekleniyor: VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite burs sonuçları için geri sayım sürüyor. 1-15 Ekim 2023 tarihleri arasında başvuruları alınan VGM yükseköğretim bursu sonucu www.vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak son dakika açıklamasıyla "VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yanıt bulacak. İşte, 2023-2024 lisans VGM burs sonuçları sorgulama ekranı...
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Vakıflar Genel Müdürlüğü her sene maddi imkanı yetersiz olan ortaöğrenim, lisans ve ön lisans öğrencilerine burs desteği sağlıyor. Yükseköğretim VGM burs sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan KYK burs sonuçlarının ardından "VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu araması sıklaştı. İşte, konuya ilişkin detaylar...
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VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Burs sonuçları henüz açıklanmadı. Burs sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "16 Ekim 2023 tarihi itibariyle sona eren ortaöğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemlerinde sona gelinmiştir. Değerlendirme işlemleri tamamlandığında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanarak, sorguya açılacaktır.
01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır."
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VGM BURSU NE KADAR?
2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250,00 TL olarak belirlenmiştir.
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ORTAÖĞRENİM BURSU KİMLERE VERİLECEK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve örgün ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere eğitim yardımı verilecek.
Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan, ailesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı alan kardeşi olan, kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler bu bursları almaya hak kazanamayacak.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamayacak.
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BURSLAR NASIL ÖDENİYOR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Öğrenciler ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir banka dekontunu iletmelidirler. Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası’ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.
Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açtıran öğrenciler kamu ortak ATM’lerinden burslarını alabilirler. Vakıf Katılım Bankası tarafından; kart, kart basımı, kart aidatı, ilk veriliş, yenileme, değiştirme, iptal etme ve benzeri hallerde herhangi bir ücret alınmaz; havale, EFT, ATM/BTM cihazları, internet şubesi, çağrı merkezi aracılığı ile havale, bakiye sorma, hesap hareketleri döküm işlemleri otomatik ödeme talimatı, para yatırma, vergi ödemelerinden ücret ve komisyon alınmaz, hesap işletim ücreti veya başka bir ad altında masraf ve ücret talep edilmez, herhangi bir kesinti yapılmaz ve hesap özeti ücreti alınmaz.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.