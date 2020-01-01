VGM yani Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü yani VGM'den ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrenceleri burs alabiliyor. Ortaöğrenim burs sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanırken, yükseköğrenim öğrencilerinin burs sonuçları bugün erişime açıldı. VGM burs sonuçları ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Yükseköğrenim öğrencilerinin burs başvurularının alınması 30 Ekim'de sona ermişti. VGM burs sonuçlarını aşağıdaki bağlantıya tıkladıktan sonra açılan sayfada kimlik bilgilerinizi girdikten sonra öğrenebilirsiniz.

VGM BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

2020 VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

2020 yılında burs miktarları artırıldı. 2020 Ocak ayından itibaren ortaöğrenim bursu 75,00 TL, yükseköğrenim bursu 300,00 TL ve yabancı uyruklu yükseköğrenim bursu ise 600,00 TL olarak ödenecek.

VGM SIKÇA SORULAN SORULAR SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

BURS BAŞVURULARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Yükseköğrenim Bursu:

- 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)

- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)

- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741)

hükümleri gereği Türkiye’deki eğitim kurumlarında eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.

Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-2)’ye göre değerlendirilmekte ve açık kontenjanlar nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili Kamu Kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ/HATALI OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.